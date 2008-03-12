به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اهداء جوایز دوسالانه نقاشی عصر امروز چهارشنبه 22 اسفندماه با حضور محمدحسین صفار هرندی وزیر ارشاد، محمدحسین ایمانی خوشخو معاون هنری و محمدحسین نیرومند مشاور هنری وی و جمعی از هنرمندان نقاش در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

در این مراسم وزیر ارشاد با بیان اینکه اگر باب طلبگی و درس بسته شود نمی‌توان موفقیت را به آینده منتقل کرد گفت: "اگر شاگردپروری سیره اساتید نباشد هیچ استادی در آینده به جامعه تحویل داده نمی‌شود. رابطه متقابل شاگرد و استاد رابطه‌ای بسیار مبارک است که تداوم آن باعث ثمرات خوبی در پیشرفت هنر و علم به همراه خواهد داشت."

صفار هرندی با معرفی نقاشان به عنوان کسانی که در کاری خدایی وارد شده و قدم می‌زنند، اظهار داشت: "بشارت حضور پر حجم جوانان توسط دوسالانه‌ها در هنر داده شده و این سرآغاز کاری تخصصی در هنرهای تجسمی خواهد بود. هنرمندان ما زیبایی‌ها را در خود نگه نمی‌دارند و اینگونه نیستند که اجازه ندهند کسی به قله‌های هنر دست یابد."

وی تأکید کرد: "نباید استعدادها پشت سدهای متراکم بمانند و فرصت ظهور و بروز نیابند. این فرصت به همت بزرگان که نسل آینده را زیر بال خود می‌گیرند داده می‌شود. مکتب فرهنگی، ادبی و هنری ما مکتبی عارفانه و اخلاقی است و کسی که مؤدب به اخلاق ایرانی اسلامی نباشد به گونه‌ای دیگر عمل می کند. ما نیازمند بهره گرفتن از همه دستاوردهای بشری بخصوص در هنر هستیم، ولی تقلید بیجا از کسانی که اشتراکات ناچیز با ما دارند با بهره گرفتن از هنر آنها فرق می‌کند."

وزیر ارشاد با اشاره به اینکه نباید اجازه داد شرافت هنرمند ایرانی به پای طمع‌ورزی دشمنانی که حریم‌های سیاسی، انسانی و اعتقادی را لگدکوب می‌کنند معامله شود گفت: "لانه‌های فساد و عوامل آنها به خیال خود در پی آلوده کردن پیکره فرهنگ و هنر ما شده‌اند و معاونت هنری و مسئولین نباید اجازه این کار را به آنها بدهند. کسانی که اعتراض به هولوکاست برایشان عذاب‌آور است، بی‌احترامی به پیامبران را به آزادی در کشور خود تعبیر می‌کنند. معیارهای دوگانه غرب نمی‌تواند راهنمای ما در زمینه هنر باشد."

صفار هرندی خاطرنشان ساخت: "هنرمند ما می‌بیند وقتی روی پای خود ایستاد می‌تواند جهانی را متوجه خود کند. جهانیان به احترام جوانان هنرمند ایرانی قیام می‌کنند، زیرا این نسل به بازسازی هویت خود روی آورده است. این معبری که به سمت تقویت هنر ملی، هنر هویت و هنر ایرانی اسلامی گشوده شده را هر روز باید به سوی روزهای نورانی‌تر گشود و گسترش داد."

در ادامه این برنامه حبیب‌الله صادقی مدیر کل هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر با اشاره به اینکه دوسالانه‌ها در زمانی با تأخیر برگزار می‌شدند، این تأخیر را به عنوان مانعی برای جامعه هنری معرفی کرد که هر سال قصد دارند یکدیگر را به نقد بکشند تا جایگاه خود را در پهنه جهانی بدست آورند.

صادقی افزود: "با همکاری وزیر ارشاد و معاون هنری ایشان و قولی که دولت نهم از ابتدای کار خود داده بود دوسالانه‌ها به جد پیگیری و برگزار شد. ما هفتمین دوسالانه نقاشی، دوسالانه عکس با چهار سال تأخیر، هشتمین دوسالانه سفال، نمایشگاه نگارگری با شش سال تأخیر و دوسالانه گرافیک معاصر و همچنین کاریکاتور و دوسالانه مجسمه‌سازی را با دستور دولت و مجلس به ترتیب برگزار کردیم."

وی درباره برنامه‌های دیگری که در زمینه عکاسی انجام شده توضیح داد: "پنج ماه به صورت یکروز در میان ورکشاپ‌هایی را برگزار کردیم. عکاسان در دفاع از مردم مظلوم لبنان و پیروزی حزب‌الله لبنان نمایشگاه برگزار کردند. همچنین عکاسی ایتالیایی تجربه تصویری خود را از کشور ما به صورت نمایشگاهی زیبا عرضه کرد. عکاسان خوب و توانمند ما چهره درخشان و ارزشی مردم را طی 30 سال باشکوه انقلاب اسلامی به گونه‌ای بسیار فاخر ارائه دادند."

مدیر کل تجسمی ارشاد در پایان یادآور شد: "دوسالانه امروز آخرین دوسالانه ای بود که قول داده بودیم و سال آینده اقتصاد هنر را به صورت جدی دنبال می‌کنیم و با کشورهایی که به ما و مقدساتمان احترام می‌گذارند دست دوستی و همکاری می‌دهیم و امیدواریم بتوانیم 10 نمایشگاه ایرانی در کشورهای اروپایی که به ما احترام می‌گذارند برگزار کنیم."

در ادامه این مراسم حبیب‌الله آیت‌اللهی دبیر هفتمین دوسالانه نقاشی به ایراد گزارش خود پرداخت و اشاره کرد که این دوسالانه تا 20 فروردین 87 تمدید شده و مراسم اختتامیه در آن تاریخ در مؤسسه فرهنگی هنری صبا برگزار و بخشی از برگزیدگان نیز در آن مراسم معرفی می‌شوند.

در پایان مراسم برگزیدگان سه بخش دوسالانه جوایز خود را دریافت کردند. در بخش ایران خانه ما خلیل سمایی و بهمن محمدی لوح افتخار، تندیس جشنواره و هفت سکه بهار آزادی از آن خود کردند. در بخش تاریکی و روشنایی آمنه گلگان، بابک افشارزاده و الهام یزدانیان به عنوان برگزیدگان این بخش لوح افتخار، تندیس جشنواره و هفت سکه بهار آزادی گرفتند.

در بخش آزاد نیز هیئت داوران لوح افتخار، تندیس جشنواره و هفت سکه بهار آزادی را به سعید احمدزاده، وحید چمانی، علی شفیع‌آبادی و حمیدرضا یراقچی اهدا کرد. همچنین مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) نیز لوح تقدیر و دو سکه بهار آزادی را به حسین فراهانی پویا و ساناز همدمعلی اهدا کرد.