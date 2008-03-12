اروپا خود را از امکانات رابطه با ایران محروم نکند

به گزارش خبرگزاری مهر، ،مهدی صفری در ادامه سفر خود به هلند در دیدار با رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان هلند، با تشریح آخرین وضعیت مناسبات ایران با اروپا و کاهش سطح تعاملات طی چند سال اخیر و نیز جهتگیری مناسبات اقتصادی ایران با شرق آسیا و کشورهای آسیایی، افزایش سطح مبادلات تجاری از چهار به ‪ ۸۵‬میلیارد دلار در زمان حاضر را خاطرنشان کرد.

معاون وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای در عراق و افغانستان، ظرفیت‌های بالای ایران در منطقه را یادآور شد و گفت : اروپا باید با آینده نگری نسبت به آینده روابط با ایران نگاه کند و خود را از امکانات فراوانی که در مناسبات با ایران وجود دارد، محروم نکند.

صفری تاکید کرد : بدون تردید بازنده اصلی هر گونه سیاست محدود سازی، شرکتها و تجار اروپایی خواهند بود.

وی به نقش موثر و مثبت جمهوری اسلامی ایران در استقرار ثبات و آرامش در منطقه و تضمین امنیت انرژی اشاره کرد و

نقش منفی برخی کشورهای اورپایی در تحولات منطقه‌ای به ویژه در افعانستان را مورد انتقاد قرار داد.

معاون وزیر امور خارجه افزایش تولید و کشت مواد مخدر در افغانستان در دوره حضور نیروهای خارجی در این کشور را پدیده‌ای مشکوک و بسیار خطرناک دانست.

وی همچنین آخرین تحولات موضوعات هسته‌ای را تشریح کرد و با توجه به تصریح آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گزارش البراعی، موضوع هسته‌ای ایران را عادی شده قلمداد کرد.

صفری با اشاره به انتخابات پارلمانی در ایران، مجلس شورای اسلامی را مجلسی فعال، پویا و تاثیر گذار خواند و بر توسعه مناسیات پارلمانی دو کشور تاکید کرد.

رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان هلند نیز در این دیدار با ابراز احترام به مردم و کشور ایران، کشورمان را کشوری با سنت، تاریخ و فرهنگ غنی توصیف کرد و گفت : در عین اختلاف نظر در موضوعات مختلف می‌توانیم و باید با هم گفتگو کنیم.

هنک اورمل با اشاره به گسترش مناسبات ایران با شرق و کشورهای آسیایی، بر لزوم برقراری تعادل و توازن در تعاملات اقتصادی ایران با اروپا تاکید کرد وی با اشاره به اهمیت تحکیم روابط میان اروپا و جمهوری اسلامی ایران گفت: اتحادیه اروپا می‌تواند به عنوان پل ارتباطی بین ایران و سایر کشورها عمل کند.