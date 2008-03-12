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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۲۰:۴۴

صهیونیستها چهار مبارز فلسطینی را در کرانه باختری شهید کردند

صهیونیستها چهار مبارز فلسطینی را در کرانه باختری شهید کردند

ارتش رژیم صهیونیستی عصر امروز در ادامه تجاوزگری و حملات خود علیه فلسطینیان، چهار مبارز فلسطینی را در کرانه باختری رود اردن به شهادت رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع امنیتی فلسطین دراین باره گفت که نیروهای ویژه ارتش رژیم اسرائیل این چهار مبارز فلسطینی را به ضرب گلوله شهید کردند.

این شهدای فلسطینی، محمد شحاده 48 ساله از مسئولان بلندپایه گروهان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، احمد البلبول 48 ساله از مسئولان بلندپایه گردانهای شهدای الاقصی شاخه نظامی جنبش فتح و عماد الکامل و عیسی مرزوق از اعضای جنبش جهاد اسلامی فلسطین هستند.

شایان ذکر است که نظامیان رژیم صهیونیستی صبح امروز نیز یک مبارز عضو گروهان های قدس را در روستای صیدا در نزدیک شهر طولکرم در کرانه باختری رود اردن به شهادت رسانده بودند.

صهیونیستها امروز همچنین دستکم 12 نفر را در مناطق مختلف کرانه باختری بازداشت کردند.

کد مطلب 653777

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