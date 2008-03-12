درگیری ها در افغانستان شش کشته و چهار زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات نظامی ارتش کانادا خبر دادند که در حمله اعضای طالبان بوسیله یک خودروی بمب گذاری شده علیه یک گروه از سربازان کانادایی در مرکز قندهار در جنوب افغانستان، دو شهروند افغان در دم کشته شدند. جسد یکی از آنان کاملا سوخته است.

این مقامات افزودند: در این حادثه، یک شهروند دیگر نیز زخمی شد و یک ساختمان در کنار محل انفجار آتش گرفت.

"مارک گوگ" سخنگوی نیروهای ایساف نیز به خبرنگاران گفت: یک سرباز کانادایی در این انفجار زخمی شد.

"فرازر کلارک" یک سخنگوی دیگر این نیرو اظهار داشت: این حمله یک حمله انتحاری بوده که علیه یک گروه از سربازان کانادایی صورت گرفت. در این حادثه یک خودروی نظامی از بین رفت.

ازسوی دیگر، بر اثر برخورد یک خودروی سربازان رومانیایی نیروی ایساف به یک بمب دست ساز در ولایت زابل در کنار جاده سه نفر از آنان زخمی شدند.

وزارت دفاع رومانی در این زمینه اعلام کرد: حال زخمی شدگان در حال حاضر خوب است.

نیروی ایساف همچنین در بیانیه ای نوشت: در تبادل آتش میان سربازان و افراد مسلح در جنوب افغانستان، دو زن و دو کودک کشته شدند.

طالبانی ها همچنین سه شنبه شب یک دکل مخابراتی مربوط به تلفن همراه در ولایت هرات را تخریب کردند. این پنجمین دکلی است که آنان از بین می برند. طالبان تهدید کرده بود وسایل ارتباطی پیشرفته که به ارتش افغان و نیروهای خارجی اجازه شناسایی محل طالبانی ها را می دهد، نابود خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، فرمانده ایساف پیش از این درخواست اعزام هفت هزار و 500 نیروی جدید به افغانستان را داده بود و هم اکنون آمریکا در حال اعزام سه هزار و 200 نیروی جدید به این کشور است، اما کشورهای اروپایی در برابر فشارهای آمریکا از اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان خودداری می کنند.

در همین رابطه در ماه های گذشته نیز شاهد بروز تنشهایی میان کانادا و سایر اعضای ناتو بودیم که این کشور تهدید کرده بود که اگر کشورهای عضو ناتو از اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان خودداری کنند، کانادا نیروهای خود را از این کشور خارج می کند.

در این راستا، مجلس کانادا قرار است فرداپنجشنبه درباره مدت ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان تصمیم گیری کند.