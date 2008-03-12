به گزارش خبرنگار مهر، مناظره جواد وعیدی، معاون امنیت بین‌الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمد صدر، معاون وزیر امور خارجه سابق به عنوان دو کاندیدای انتخابات عصر امروز در دانشگاه علوم ارتباطات علامه طباطبایی برگزار شد.

وعیدی در این مناظره در پاسخ به صدر که گزارش اخیر البرادعی مدیر کل آژانس بن المللی را چندان مثبت نمی دانست به روند پرونده هسته ای ایران از آغاز و ابهامات و بهانه جویی های مطرح شده در آن اشاره کرد و گفت : گزارش اخیر البرادعی به این دلیل مثبت و قابل دفاع است که ایران در این گزارش کشوری با اقدامات شفاف‌ساز عنوان شده که اجازه دسترسی‌ها را داده و مسایل مربوط به گذشته را حل کرده است.

مذاکره کننده هسته ای ایران گزارش اخیر البرادعی را سند اثبات حقانیت صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ ای ایران خواند و با طرح این سوال که آیا این نگاه را کشورهای دیگری هم قبول دارند؟ گفت: چین و 114 کشور عضو عدم تعهد که چهار پنجم کشورهای جهان را تشکیل می‌دهند، در بیانیه‌هایی جداگانه و مشترک اعلام کردند که همکاریهای ایران با آژانس که در گزارش البرادعی آمده است مثبت بوده و باید موضوع ایران به لحاظ پادمانی تبدیل به موضوعی عادی شود.

وعیدی با اشاره به آغاز به کار ucf اصفهان که بعد از توافقنامه پاریس تعلیق شده بود گفت : ما حتی به جز نطنز و ucf اصفهان، شرکتهای فجر، کالا الکتریک و غیره را تعلبق کرده بودیم و بازرسان آژانس برای آنکه ببینند دراین مراکز اقدامی انجام نمی شود از آن بازرسی می‌کردند.

وی ادامه داد : در رویکرد جدید در یک سال و نیم گذشته، ucf اصفهان 270 تن uf6 تولید کرده و نطنز 3000 سانتریفوژ فعال دارد همچنین نسل جدید سانتریفوژها که ساخته شده از کامپوزیت است با موفقیت آزمایش شده اند ، در حالی که در رویکرد قبلی حتی یک سانتریفیوژ فعال هم نداشتیم .

معاون امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی دریافت 82 تن سوخت نیروگاه بوشهر را نشانه ای دیگر از موفقیت ایران خواند و گفت ما به "نه" آمریکا "نه " گفتیم و این یک جهش بزرگ است .

وی در عین حال با بیان اینکه ما در انقلاب و جنگ تحمیلی هزینه‌هایی دادیم افزود : اگر کسی فکر می‌کند راه استقلال بدون هزینه امکانپذیر است، قطعا این راه را با اقتضاهایش نشناخته است.

وعیدی که در این مناظره به عنوان کاندیدای مستقل انتخابات مجلس هشتم سخن می گفت درباره رویکرد اقتصادی‌ خود توضیح داد : رویکرد اقتصادی باید بر اساس سند چشم‌انداز باشد.

وی مهمترین شاخص این رویکرد را ایجاد فرصت‌های برابر خواند و افزود : از سویی دیگر کم کردن تصدی دولت می‌تواند از دیگر رویکردهای اقتصادی باشد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وعیدی بهترین روش برای دفاع از منافع مردم را مبارزه با فساد اداری و اقتصادی دانست و گفت : وقتی سفره‌ بزرگ تصدی‌گری دولت پهن است طبیعی است که محاکمه کردن و برخورد با این آقا و آن آقا جواب نمی‌دهد.

وی بر ارتقای شاخص‌های رفاه در زندگی مردم به شکلی که مردم بتوانند زندگی خود را با زندگی مردم کشورهای پیشرفته مقایسه کنند تاکید کرد.

این کاندیدای انتخابات در پاسخ به سئوالی درباره آزادی مطبوعات گفت : مشکل ما در فرآیند تکمیل و تسهیل فرهنگ سیاسی این است که همواره بخش صاحب حکومت و دولت برای بیان دغدغه و مطالبات مردم کمتر بلندگو داشته است از سوی دیگر مشکل سنتی ما این است که فرهنگمان شفاهی است نه مکتوب.

وی با بیان اینکه تیراژ مطبوعات ایران با ترکیه و ژاپن قابل مقایسه نیست بر ضرورت حفظ سعه صدر در برخورد با مطبوعات تاکید کرد و گفت : در کشور ما کار حزب به روزنامه‌ها و مطبوعات واگذار شده است و وقتی روزنامه‌ها وارد حریمهایی خاص می‌شوند به طور جدی باید مصداق قانون برایشان اعمال شود.

وعیدی ارتقای فرهنگ سیاسی و اجتماعی و رساندن مطالبات به گوش دولت را وظیفه روزنامه‌ها خواند و تاکید کرد : نباید این عرصه را محدود به طرفداری یا مخالفت با یک دولت کرد.