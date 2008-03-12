هامبورگ و مارسی فرانسه حذف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز دور برگشت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام یوفا، امشب دو بازی در روسیه و آلمان انجام شد که با صعود تیم های زنیت سنت پترزبورگ و بایر لورکوزن همراه شد.

زنیت سنت پترزبورگ روسیه که در بازی رفت مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام یوفا با نتیجه 3 بریک مغلوب مارسی شده بود در بازی برگشت با دو گل این تیم را شکست داد تا در مجموع به نتیجه تساوی 3 بر3 دست یافته و به لطف گل زده در خانه حریف به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند. برای تیم فوتبال زنیت سنت پترزبورگ روسیه در این بازی پاول پوگربنیاک در دقایق 39 و 78 گلزنی کرد.

در دیگر دیدار امشب تیم های فوتبال بایرلورکوزن وهامبورگ آلمان در AOL آره نا شهر هامبورگ مقابل هم صف آرایی کردند که حاصل تلاش آنها نیز در پایان با برتری 3 بر2 تیم میزبان همراه بود. هامبورگ با وجود برتری مقابل حریف هموطن خود به دلیل تحمل شکست یک برصفر در بازی رفت و دریافت دو گل در بازی امشب از دور مسابقات جام یوفا حذف شد. برای تیم هامبورگ در این بازی پیوتور تروچفسکی (53)، پائولو گوئررو (65) و رافائل فان درفارت (80) گلزنی کردند و گل های تیم بایرلورکوزن نیز توسط سرگئی باربارز (19) و تئوفیناس جیکاس (55) به ثمر رسید.

- در چارچوب دیدارهای این مرحله امشب و فردا شب شش دیدار دیگر به شرح زیر برگزار می شود:

برنامه کامل رقابت های به این شرح است:

چهارشنبه 22/12/86

* بایرن مونیخ - اندرلشت(بازی رفت 5 بر صفر به سود بایرن)

* آیندهوون - تاتنهام ( بازی رفت یک بر صفر به سود آیندهوون)

* اورتون - فیورنتینا (بازی رفت دو بر صفر به سود فیورنتینا)

* ختافه - بنفیکا ( بازی رفت دو بر یک به سود ختافه)

پنج شنبه 23/12/86

* وردربرمن - گلاسکو رنجرز(بازی رفت دو بر صفر به سود گلاسکورنجرز)

* اسپورتینگ لیسبون - بولتون واندرز( بازی رفت با نتیجه یک بر یک خاتمه یافت)