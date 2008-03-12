سایپا در گام نخست متوقف شد / یک امتیاز برای شاگردان دایی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال الکویت کویت و سایپا ایران از ساعت 20:15 امشب درچارچوب دیداری ازهفته نخست مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه "اس سی" شهرکویت مقابل هم صف آرایی کردند که تقابل آنها در پایان با نتیجه تساوی یک بریک به اتمام رسید.

سایپا درحالی مقابل حریف کویتی با نتیجه تساوی یک بریک متوقف شد که در نیمه نخست با یک گل بازی را به این تیم واگذار کرده بود. تک گل پیروزی الکویت را در این نیمه خالد العجب در دقیقه 45 وارد دروازه تیم فوتبال سایپا کرد.

سایپا که در طول بازی چهره ای برتر از میزبان خود داشت، با تلاش گسترده در نیمه دوم بالاخره در دقیقه 66 توسط میلاد زنیدپور به گل تساوی رسید.

در دقیقه 80 این بازی یعقوب عبدالله مدافع تیم الکویت از زمین مسابقه اخراج شد تا این تیم کویتی در 10 دقیقه پایانی بازی با یک بازیکن کمتر به کار ادامه دهد.

با این تساوی دو تیم سایپا ایران و الکویت کویت به تقسیم امتیازات رضایت دادند تا رده های دوم و سوم جدول رده بندی گروه B مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا را از خود کنند. در این گروه تیم فوتبال نیروی هوایی عراق صدرنشین است. این تیم عراقی ساعتی پیش موفق شد مقابل میزبان خود الوصل امارات با یک گل به پیروزی دست یابد و صدرجدول رده بندی گروه B را از آن خود کند.

تک گل پیروزی بخش نیروی هوایی عراق را در این بازی علی منصور در دقیقه 33 وارد دروازه تیم میزبان کرد.