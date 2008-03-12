فدراسیون را با 4 میلیارد تومان تحویل دادیم / ریالی بدهی نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، درپی اظهارات مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال مبنی بر بدهی دومیلیارد و سیصد میلیون تومانی فدراسیون گذشته به شرکت ها و ارگانهای مرتبط با فدراسیون فوتبال، سیدرضا افتخاری نایب رئیس پیشین فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ برتر با رد هرگونه تعهدات مالی باقی مانده ازسوی فدراسیون گذشته به شفاف سازی پیرامون مسائل مالی فدراسیون فوتبال در دوره مدیریت خود پرداخت.

افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر با دفاع از کارنامه فدراسیون فوتبال در دوره نابسامان تعلیق فوتبال ایران ازسوی فیفا اظهار داشت : دراین دوره بحرانی، فدراسیون به رغم تمامی مشکلات و بلاتکلیفی های ناشی از فقدان رئیس فدراسیون نه تنها با مشکل مالی روبرو نشد بلکه بواسطه مدیریت صحیح در واگذاری تبلیغات محیطی بازیهای لیگ برتر، زمینه درآمدزایی مناسبی را نیزبرای فدراسیون فراهم کرد که بخش عمده ای از این درآمدها که اسناد آن نیز موجود است، در اختیارفدراسیون جدید قرارگرفت.

رئیس پیشین سازمان لیگ برتربا بیان اینکه مسئولان فدراسیون نباید بدنبال فرافکنی باشند و ضعف های کنونی را متوجه فدراسیون گذشته کنند و زحمات مدیریت قبلی فدراسیون را زیرسئوال ببرند، متذکرشد : با صراحت می گویم که فدراسیون گذشته نه تنها ریالی برای فدراسیون جدید بدهی باقی نگذاشت، بلکه حدود 4 میلیارد تومان اوراق بهاداربابت مطالبات سازمان لیگ از ناحیه تبلیغات محیطی بازیهای لیگ برتر از صندوق حمایت از قهرمانان به فدراسیون فوتبال تحویل شد که با وجود چنین مطالباتی، مطرح کردن بدهی چند میلباردی فدراسیون چندان منطقی به نظر نمی رسد وچیزی جز انحراف افکارعمومی نیست.

وی درتشریح نحوه قرارداد سازمان لیگ برتر با اسپانسرهای لیگ طی فصل گذشته و فصل جاری رقابتهای لیگ برتر ومجموع مطالبات 4 میلیارد تومانی فدراسیون فوتبال از شرکت های طرف قرارداد اظهار داشت : قرارداد فصل 86 - 85 سازمان لیگ با شرکت"شستا" بصورت "پیمان مدیریتی"( 10 درصد درآمدها متعلق به شرکت شستا و 90 درصد متعلق به فدراسیون) به ارزش 3 میلیارد و ششصد میلیون تومان منعقد شد که از این مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون تومان به فدراسیون فوتبال پرداخت شد و درحال حاضر مبلغ 2 میلیارد تومان از این مبلغ باقی مانده که این تاخیربدلیل عمل نکردن سازمان تامین اجتماعی به تعهدات خود است که از سوی فدراسیون قابل پیگیری است .

افتخاری اضافه کرد : درفصل 86-87 نیز قراردادی معادل 3 میلیارد تومان با صندوق حمایت از قهرمانان منعقد شد که تاکنون تنها یک میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده و 4 چک 500 میلیون تومانی این شرکت دراختیارفدراسیون فوتبال قرار دارد و قابل وصول است.

وی ادامه داد : این شرایط نشان می دهد فدراسیون فوتبال امروز نه تنها با بدهی خاصی روبرو نیست بلکه درحال حاضر 4 میلیارد تومان نیزمطالبات معوقه دارد که کوتاهی در وصول این مبالغ فدراسیون را با تنگناهای مالی روبرو کرده است و گرنه فوتبال درآمدزایی خود را داشته و پذیرفته نیست که بخواهیم مشکلات کنونی را به مسائل مالی فدراسیون گذشته نسبت دهیم.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال درپایان گفت : امیدوارم مسئولان فدراسیون بدور ازهرگونه فرافکنی وغوغاسالاری با مدیریت صحیح وسالم سازی فضای فوتبال بدنبال حل مشکلات این رشته پرطرفدارباشند و برای ایجاد شرایطی تلاش کنند که ناگزیر نباشند تا ضعف های مدیریتی خود را به مدیران گذشته نسبت دهند و با کمرنگ نشان دادن دستاوردهای فدراسیون گذشته از این طریق عملکرد خود را توجیه کنند.