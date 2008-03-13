شش طرح صنعتی جهت سرمایه گذاری به کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد

محمد حسین حیدر پور در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: در بخش صنایع شیمیایی کارخانه تولید قطعات لاستیکی، تیوپ و والوتیوپ، با ظرفیت 500 تن و اشتغال 25نفر، در بخش ماشین سازی کارخانه موتور گیربکس و دیگر قطعات خودرویی با ظرفیت یکصدهزار دستگاه و 800 نفر اشتغال و کارخانه تولید قطعات ریخته گری ترمز و کلاچ به ظرفیت 30هزار تن و 316 نفر اشتغالزایی به این استان پیشنهاد سرمایه گذاری داده شده است .

وی اظهار داشت: در بخش کانی غیر فلزی هم طرح کارخانه تولید خانه های پیش ساخته با ظرفیت 100هزار متر مربع و اشتغالزایی 200 نفر در بخش غذایی و دارویی کارخانه بسته بندی آب معدنی با ظرفیت 60 میلیون لیتر و 40 نفر اشتغالزایی و کارخانه تولید محصولات لبنی با ظرفیت 50 هزار تن و اشتغال 250 نفر از دیگر طرحهای پیشنهادی است .

حیدر پور تصریح کرد: این طرحها با توجه به مزیتهای نسبی و منطقه ای و اولویت بندیهای صنعتی مبتنی بر راهبرد توسعه صنعتی کشور و با استفاده از مطالعات پیش امکان سنجی تدوین شده است .

وی بیان کرد: هر چند این طرحها برای توسعه صنعت و استفاده از مزیتها، منابع و بکارگیری نیروهای انسانی استان ضروری می باشد، اما چون کهگیلویه و بویراحمد استانی غنی از منابع فسیلی نفت و گاز می باشد، نیاز است که بیشتر صنایع وابسته به این منابع در استان مورد توجه واقع شود .