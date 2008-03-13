امروز در تاریخ

تظاهرات دانشجویان در مقابل سفارت آمریکا :

درچنین روزی درسال 1357 ه ش در روزنامه ها اعلام شد که روزگذشته در تهران دانشجویان ایرانی با اجتماع در مقابل سفارت سابق آمریکا در ایران، خشم و انزجار خود را نسبت به سفر توطئه آمیز کارتر به منطقه به منظور تحمیل قرار داد ننگین مصر و رژیم صهیونیستی اظهار داشتند. دانشجویان در پایان این راهپیمایی گسترده با صدور قطعنامه ای در هشت بند کوشش های آمریکا در منطقه خاورمیانه و تلاش در جهت تکمیل قرار داد ننگین صلح مصر و رژیم صهیونیستی و همچنین اعزام ناوگان آمریکا به خلیج فارس و ارسال سلاحهای مدرن به عربستان سعودی و یمن شمالی را به شدت محکوم کردند . دانشجویان در پایان این قطعنامه ضمن پشتیبانی و تایید مواضع ضد امپریالیستی دولت موقت از جمله خروج از پیمان سنتو و لغو قرار دادهای کنسرسیوم ، کلیه توطئه های ضد انقلابی را تحت هر پوشش و عنوان که به منظور تضعیف دولت موقت و ایجاد تشنج و نهایتا بحران و شکست انقلاب می انجامد را قویا محکوم کردند .



روز همبستگی مردم ایران با مردم لبنان : درچنین روزی درسال 1373 ه ش، چنین روزی به عنوان روزهمبستگی مردم ایران با لبنان نامگذاری شد .آنچه که بیش از همه به این همبستگی قوت بخشید ماهیت مذهبى و روابط دیرینه فقهى میان ایران و لبنان بود. چرا که حوزه علمیه‏قم خاستگاه و مامن فقه شیعه در جهان است .این ارتباط به ویژه در حوزه مبارزه با رژیم صهیونیستی به وجه گسترده تری معنا و مفهوم یافت. حزب الله لبنان یک جریان اسلام گرایانه جهادى است که پیدایش آن به‏سال 1361 باز مى‏گردد. در این سال نظامیان رژیم صهیونیستی ، دومین پایتخت‏عربى یعنى بیروت را نیز به تصرف خود درآوردند . اما این اشغال خود تبدیل به نقطه عطفى براى پیدایش حرکتى‏شیعى شد که هدفش مبارزه با اشغالگران تا آزادى کامل سرزمین‏هاى‏اشغالى براساس شعار پیروزى خون بر شمشیر، بود. حرکتى به نام "‏حزب الله" که با ماهیتى کاملا جدید و نشات یافته از اسلام و انقلاب‏اسلامى ایران در جامعه لبنان شکل گرفت. ارتباطات دینى و معنوی میان حزب الله وجمهورى اسلامى ایران، پس از مدتى یعنى در سال 1364، این جنبش رابه تنها گروه مبارز لبنانى در برابر اشغالگران صهیونیست‏بدل‏ساخت. جنبشى که رژیم صهیونیستى را نامشروع مى‏داند و مبارزه تاآزادى کامل وطن و اراضى اعراب را در سرلوحه اولویتهاى خود قرارداده است. در همین زمان لبنان شاهد اولین عقب نشینى ارتش رژیم صهیونیستی بود و نیروهاى غاصب صهیونیست‏ بسیارى از مناطق اشغالى لبنان راتخلیه کرده و در جنوب لبنان یا به اصطلاح خود کمربند امنیتى‏مستقر شدند. دشمن در خیال خام خود چنین مى‏پنداشت که دیگر مسئله تمام شده ‏و شعله مقاومت‏خیلى زود خاموش مى‏گردد. اما زهى خیال باطل که‏مادامى که اشغال و اشغالگرى باشد مقاومت نیز خواهد بود. اندک‏زمانى بعد گروههاى شهادت طلب یکى پس از دیگرى شکل گرفتند و آن‏چنان آتشى بر خرمن دشمن افکندند که شعله‏هایش دامان غاصبان راسوزاند و نورش چشم همگان را خیره ساخت. با اجراى چند عملیات شهادت طلبانه که منجر به وارد آمدن‏خسارات و تلفات بسیار سنگینى به نازى مسلکان تل آویو گشت، تمام‏مردم لبنان و حتى کشورهاى منطقه و جهان این جنبش ضد صهیونیستى‏و مبارزات خستگى‏ناپذیرش را مورد تایید قرار دادند و پس از مدتى‏جامعه تکه تکه لبنان که با وجود آن همه گروههاى مختلف مذهبى،ملى و سیاسى از نوعى تفرقه و پراکندگى رنج مى‏برد، حول محور حزب‏الله و مقاومت در برابر صهیونیست‏ها گرد هم آمدند و همگى با این‏جنبش همنوا شدند. اینک حزب الله با ده نماینده در پارلمان لبنان، حضورى فعال‏در صحنه سیاست این کشور دارد و به عنوان یکى از نقاط مهم حیات‏سیاسى و اجتماعى لبنان به شمار مى‏رود. اما در زمینه عرضه دین‏به مردم، حزب الله از خط مشى خاصى پیروى مى‏کند. این جنبش‏مى‏خواهد براساس عقل و منطق، درکى صحیح نسبت‏به مسائل مذهبى به‏مردم ارائه دهد و به جوامع بشرى ثابت کند که اسلام مى‏تواند براى‏ابناء بشر حتى با وجود تنوع و تعدد ملیت‏ها و فرهنگهایشان، حق وعدالت را به ارمغان آورد. اسلام حزب الله، اسلامى است مخالف با ظلم، ستم، رذالت، خفت وخوارى و استعمار و استبداد. اسلام حزب الله نه ظلم مى‏کند و نه ‏ظلم مى‏پذیرد. از جنگ میان ملتها نفرت دارد و معتقد است که‏انسانها مى‏توانند براساس اصل احترام متقابل با یکدیگر همزیستى‏مسالمت‏آمیز داشته ولى با این حال اسلام حزب الله وقتى از سوى‏اجانب مورد حمله قرار مى‏گیرد، دفاع را حق مشروع خود مى‏داند.رسالت‏حزب الله ایجاد امنیت، عدالت و صلح و آرامش براى تمام‏مردم است.

(به نقل از نداى مقاومت وابسته به حزب الله لبنان )



عملیات نامنظم ظفر 7 : درساعت 2 بامداد چنین روزی در سال1366 هجری شمسی عملیات ظفر 7 با رمز مبارک "یا محمد رسول الله" و در پاسخ به شرارت های رژیم بعثی عراق در بمباران شیمیایی بیش از پانزده روستای استان سلیمانیه عراق و با هدف آزاد سازی ارتفاعات منطقه و انهدام نیروهای دشمن در شرق استان سلیمانیه انجام گرفت . درچنین روزی درسال 1373 ه ش، چنین روزی به عنوان روزهمبستگی مردم ایران با لبنان نامگذاری شد .آنچه که بیش از همه به این همبستگی قوت بخشید ماهیت مذهبى و روابط دیرینه فقهى میان ایران و لبنان بود. چرا که حوزه علمیه‏قم خاستگاه و مامن فقه شیعه در جهان است .این ارتباط به ویژه در حوزه مبارزه با رژیم صهیونیستی به وجه گسترده تری معنا و مفهوم یافت. حزب الله لبنان یک جریان اسلام گرایانه جهادى است که پیدایش آن به‏سال 1361 باز مى‏گردد. در این سال نظامیان رژیم صهیونیستی ، دومین پایتخت‏عربى یعنى بیروت را نیز به تصرف خود درآوردند . اما این اشغال خود تبدیل به نقطه عطفى براى پیدایش حرکتى‏شیعى شد که هدفش مبارزه با اشغالگران تا آزادى کامل سرزمین‏هاى‏اشغالى براساس شعار پیروزى خون بر شمشیر، بود. حرکتى به نام "‏حزب الله" که با ماهیتى کاملا جدید و نشات یافته از اسلام و انقلاب‏اسلامى ایران در جامعه لبنان شکل گرفت. ارتباطات دینى و معنوی میان حزب الله وجمهورى اسلامى ایران، پس از مدتى یعنى در سال 1364، این جنبش رابه تنها گروه مبارز لبنانى در برابر اشغالگران صهیونیست‏بدل‏ساخت. جنبشى که رژیم صهیونیستى را نامشروع مى‏داند و مبارزه تاآزادى کامل وطن و اراضى اعراب را در سرلوحه اولویتهاى خود قرارداده است. در همین زمان لبنان شاهد اولین عقب نشینى ارتش رژیم صهیونیستی بود و نیروهاى غاصب صهیونیست‏ بسیارى از مناطق اشغالى لبنان راتخلیه کرده و در جنوب لبنان یا به اصطلاح خود کمربند امنیتى‏مستقر شدند. دشمن در خیال خام خود چنین مى‏پنداشت که دیگر مسئله تمام شده ‏و شعله مقاومت‏خیلى زود خاموش مى‏گردد. اما زهى خیال باطل که‏مادامى که اشغال و اشغالگرى باشد مقاومت نیز خواهد بود. اندک‏زمانى بعد گروههاى شهادت طلب یکى پس از دیگرى شکل گرفتند و آن‏چنان آتشى بر خرمن دشمن افکندند که شعله‏هایش دامان غاصبان راسوزاند و نورش چشم همگان را خیره ساخت. با اجراى چند عملیات شهادت طلبانه که منجر به وارد آمدن‏خسارات و تلفات بسیار سنگینى به نازى مسلکان تل آویو گشت، تمام‏مردم لبنان و حتى کشورهاى منطقه و جهان این جنبش ضد صهیونیستى‏و مبارزات خستگى‏ناپذیرش را مورد تایید قرار دادند و پس از مدتى‏جامعه تکه تکه لبنان که با وجود آن همه گروههاى مختلف مذهبى،ملى و سیاسى از نوعى تفرقه و پراکندگى رنج مى‏برد، حول محور حزب‏الله و مقاومت در برابر صهیونیست‏ها گرد هم آمدند و همگى با این‏جنبش همنوا شدند. اینک حزب الله با ده نماینده در پارلمان لبنان، حضورى فعال‏در صحنه سیاست این کشور دارد و به عنوان یکى از نقاط مهم حیات‏سیاسى و اجتماعى لبنان به شمار مى‏رود. اما در زمینه عرضه دین‏به مردم، حزب الله از خط مشى خاصى پیروى مى‏کند. این جنبش‏مى‏خواهد براساس عقل و منطق، درکى صحیح نسبت‏به مسائل مذهبى به‏مردم ارائه دهد و به جوامع بشرى ثابت کند که اسلام مى‏تواند براى‏ابناء بشر حتى با وجود تنوع و تعدد ملیت‏ها و فرهنگهایشان، حق وعدالت را به ارمغان آورد. اسلام حزب الله، اسلامى است مخالف با ظلم، ستم، رذالت، خفت وخوارى و استعمار و استبداد. اسلام حزب الله نه ظلم مى‏کند و نه ‏ظلم مى‏پذیرد. از جنگ میان ملتها نفرت دارد و معتقد است که‏انسانها مى‏توانند براساس اصل احترام متقابل با یکدیگر همزیستى‏مسالمت‏آمیز داشته ولى با این حال اسلام حزب الله وقتى از سوى‏اجانب مورد حمله قرار مى‏گیرد، دفاع را حق مشروع خود مى‏داند.رسالت‏حزب الله ایجاد امنیت، عدالت و صلح و آرامش براى تمام‏مردم است.(به نقل از نداى مقاومت وابسته به حزب الله لبنان )درساعت 2 بامداد چنین روزی در سال1366 هجری شمسی عملیات ظفر 7 با رمز مبارک "یا محمد رسول الله" و در پاسخ به شرارت های رژیم بعثی عراق در بمباران شیمیایی بیش از پانزده روستای استان سلیمانیه عراق و با هدف آزاد سازی ارتفاعات منطقه و انهدام نیروهای دشمن در شرق استان سلیمانیه انجام گرفت . رزمندگان تحت امر قرار گاه رمضان متشکل از « نه بدر ، نیروهای حرکت اسلامی ، اتحادیه میهنی کردستان ، پیشمرگان مبارز کرد و با پشتیبانی واحدهایی از تیپ 75 ظفر نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی » به نیروای عراقی مستقر در حد فاصل نوار مرزی و شهر خرمال عراق یورش بردند و پس از یک درگیری سخت 14 ارتفاع و هفت روستا را در این منطقه به تصرف خود در آوردند و بیش از چهل کیلومتر از اراضی شرق استان سلیمانیه را از کنترل دشمن بعثی خارج کردند. در این حمله بیش از 450 نفر از نیروهای دشمن کشته یا زخمی شدند و عده ای نیز به اسارت رزمندگان اسلام در آمدند و در این میان مقادیر زیادی جنگ افزار سنگین و سبک منهدم یا به غنیمت گرفته شد . این عملیات زمانی انجام گرفت که تهران و چند شهردیگر ایران زیر حملات موشکی و یا هدف بمب و گلوله رژیم عراق قرار داشتند .

(سمیعی ، علی ، کارنامه توصیفی عملیاتهای هشت سال دفاع مقدس ) تاسیس دادگاه تفتیش عقاید : در چنین روزی در سال 1478 میلادی دادگاه تفتیش یا انکیزیسون در رم تاسیس شد .در دوره قرون وسطی که برخی علمای غرب از آن به عنوان دوران تاریکی یاد می کنند و در برابر آن دوره رنسانس را عصر نوزایی یا روشنگری می خوانند ، کلیسا هر عقیده مخالف را نوعی کفر تلقی می کرد و صاحبان اندیشه های مخالف را در دادگاههای تفتیش عقاید یا انکیزیسیون مورد بازجویی قرار می داد .



تولد آلبرت انیشتین : در چنین روزی در سال 1879 میلادی آلبرت انشتین ریاضیدان و فیزیکدان مشهور آلمان در جنوب آلمان به دنیا آمد . آلبرت انیشتین یکی از برجسته ترین دانشمندان در عصر حاضر است . او با ارایه اندیشه و نظریه نسبیت خود در علم فیزیک انقلابی را به پا کرد . وی درسال1905میلادی به تابعیت سوییس درآمد و با انتشار سه مقاله تحولی را علم فیزیک موجب شد. انیشتین درسال1921میلادی به خاطر تحقیقات گسترده اش برروی فوتونها و فیزیک نظری جایزه نوبل را دررشته فیزیک اخذ کرد . دو کتاب مهم از وی به جای مانده است که عناوین آنها « جهانی که من می بینم » و «مفهوم نسبیت انیشتن» می باشد. فیزیکدانان قرن نوزدهم، نظریه‏ها را توصیفات‏ طبیعت‏ تلقى مى‏کردند. فضا ،زمان، جرم، و سایر «کیفیات اولیه‏» خواص همه اشیاى واقعى‏اند و آنها این امور را به همان منزله تلقی می کردند .اما اینشتین افزود که تصور کیفیات نخستین اشیا مستلزم مشخص کردن متغیرهاى کلاسیک «مکان - زمانى‏» است . طبق نظریه نسبیت انیشتین ؛اگر جسمی با سرعت ماورای نور حرکت کند تمام آن جسم به انرژی تبدیل می شود. وبدون وابستگی به بعد چهارم یعنی زمان به صورت جاودانه باقی می ماند. وی در هجدهم آوریل 1955 میلادی در آمریکا درگذشت.



تولد سر هوگ اس واهوپ : در چنین روزی در سال 1884 میلادی سر هوگ اس واهوپ رمان نویس ، منتقد و نمایشنامه نویس نیوزلندی به دنیا آمد . «جرمی » و« مارادیک در چهل سالگی» عناوین مهمترین آثار اویند .



درگذشت روت شومان : در چنین روزی در سال 1975 میلادی روت شومان نویسنده، نقاش و مجسمه ساز آلمانی در سن هفتاد و پنج سالگی درگذشت .



در گذشت ایو آندریک : در چنین روزی در سال ایو آندریک نویسنده یوگسلاو چشم از جهان فروبست .«نمیری » عنوان مهمترین اثر اوست . وی در سال 1961 میلادی جایزه نوبل ادبی را از آن خود کرد. آدریک به هنگام مرگ 75 سال داشت .



عمو سام برای نخستین بار : در چنین روزی در سال 1852 میلادی برای اولین بار در تاریخ ، تصویر کاریکاتوری عمو سام در هفته نامه نیویورک لانترن به چاپ رسید .



روز جمهوری در آلمان : در چنین روزی در سال 1924 میلادی آلمان اعلام جمهوری کرد . به همین دلیل این روز به نام روز جمهوری در این کشور نامیده شده است .



اسقلال مغولستان : در چنین روزی در سال 1924 میلادی مغولستان از چین اعلام استقلال کرد . جمهورى مغولستان کشوری است در آسیای مرکزی بین چین و سیبری . این کشور به دریا راه ندارد و اصولا کشوری مرتفع می باشد . آب و هواى مغولستان گرم و خشک است . مرکز حکومت آن اولان ‏باتور نام دارد و مهمترین شهرهاى این کشور عبارتند از دارخان، اولانگوم، چویبالسان، سوخه باتور، اولیاستاى و کوپدو. جمهورى مذکور از هجده استان و یک شهر مستقل تشکیل شده است . مردم آن از نژاد زرد و تیره‏هاى مغولى، قزاق، ترک، روسى و چینى هستند که اکثریت با تیره مغولى است . زبان رسمى این شکرو ، مغولى خالخائى مى‏باشد که از سال 1941میلادی با حروف «سیریلیک‏» نوشته شده است . بیشتر سکنه آن اکثرا پیرو آئین بودائى لامائى هستند و پانزده درصد آنان مسلمان سنى و پیرو مکتب حنفى اند .



گوبلز وزیر هیتلر : در چنین روزی در سال 1933 میلادی یوزف گوبلز به عنوان وزیر اطلاعات و پروپاگاندا در آلمان اعلام کرد . «یوزف گوبلز» مسئول تبلیغات حکومت هیتلر با بکارگیری جدیدترین ابزارهای رسانه ای ، موج وسیعی از تبلیغات باورپذیر ( بنام پروپاگاندا Propaganda) را به راه انداخت. وی با انجام اینگونه تبلیغات نقش فعالی در تثبیت پایه های حکومت نازییست ها در آلمان داشت. به گفته برخی از مورخین بسیاری از پیروزی های نخستین هیتلر بر اساس تبلیغات و شایعه سازی های باورپذیر گوبلز بوده است .



روابط سیاسی اندونزی و هلند : در چنین روزی در سال1963 میلادی اندونزی و هلند روابط سیاسی خود را بهبود بخشیدند .



سوریه و قانون اساسی : در چنین روزی در سال 1973 میلاید سوریه صاحب قانون اساسی شد .



تولد مخترع کشتی بخار : در چنین روزی در سال1751میلادی مارکی دوژومزا دانشمند فرانسوی به دنیا آمد . وی نخستین کشتی بخاری را اختراع کرد .