دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آمار طلاق در مقایسه با ازدواجهایی که در جامعه صورت می گیرد، افزود: براساس آمارهای موجود و تحقیقات انجام شده، یک مورد از هر پنج ازدواجی که درکشور صورت می گیرد منجر به طلاق می شود.

وی از افزایش 7 درصدی آمار طلاق خبر داد و خاطر نشان کرد: این آمار در 6 ماهه گذشته از سال گزارش شده است.

این متخصص علوم رفتاری و آسیب شناس اجتماعی تاکید کرد: بالا بودن سطح توقعات ، مشکلات مادی ، اعتیاد و عدم رعایت موازین رفتاری و گزینشی پیش از ازدواج ، مهمترین دلایل طلاق است.

ابهری ادامه داد: همچنین عشقهای کاذب ، تلفنی ، اینترنتی ، خواستگاری خیابانی و ... نیز از دیگر عواملی هستند که باعث بروز طلاق و جدایی در میان زوجین می شوند.