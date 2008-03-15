  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۴۷

ابهری:

توقعات بی‌جا یکی از عوامل افزایش طلاق در جامعه

توقعات بی‌جا یکی از عوامل افزایش طلاق در جامعه

یک متخصص علوم رفتاری و آسیب شناس اجتماعی از افزایش نرخ طلاق در 6 ماه گذشته سال خبر داد.

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آمار طلاق در مقایسه با ازدواجهایی که در جامعه صورت می گیرد، افزود: براساس آمارهای موجود و تحقیقات انجام شده، یک مورد از هر پنج ازدواجی که درکشور صورت می گیرد منجر به طلاق می شود.

وی از افزایش 7 درصدی آمار طلاق خبر داد و خاطر نشان کرد: این آمار در 6 ماهه گذشته از سال گزارش شده است.

این متخصص علوم رفتاری و آسیب شناس اجتماعی تاکید کرد: بالا بودن سطح توقعات ، مشکلات مادی ، اعتیاد و عدم رعایت موازین رفتاری و گزینشی پیش از ازدواج ، مهمترین دلایل طلاق است.

ابهری ادامه داد: همچنین عشقهای کاذب ، تلفنی ، اینترنتی ، خواستگاری خیابانی و ... نیز از دیگر عواملی هستند که باعث بروز طلاق و جدایی در میان زوجین می شوند.

کد مطلب 653843

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها