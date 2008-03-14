دعای تحویل سال نو عامل تحول درونی انسان است

حجت الاسلام حسین علوی مهر مدیر دانشنامه قرآن پژوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توجه به دعای مخصوص سال نو، ما را به سمت و سویی می کشاند که تحول جدیدی در درون انسان ایجاد می‌کند، اظهار داشت: دعای معروف "یا مقلب القلوب .. " نشانگر این تغییر حال و همچنین تحولی است که باید در قلب انسان ایجاد شود و ما را به نوگرایی سوق می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه اگر خود را با نوگرایی تطبیق دهیم، شاید این دعا در وجود ما تحقق یابد، تصریح کرد: یکی از نوگرایی ها که هر سال باید به آن توجه شود، توجه به ظهور امام عصر است که امید در دل می آورد و یک حیات و تحول جدیدی در درون ما ایجاد می کند، چرا که پیوند با وجود مقدس می تواند قلب ما را به سمت و سوی تحول و دگرگونی بکشاند .

حجت الاسلام علوی مهر با بیان اینکه قرآن منجر به تحول قلبی در انسان می شود، افزود: قرآن منشأ حیات حقیقی انسان است و باید در نظر داشت دو نوع حیات مادی و معنوی داریم، در حیات مادی تأکید بر مادیات چون خوراک، تغذیه و مسائل دیگر مادی مدنظر است، اما قرآن کریم حیات دیگری را نیز مطرح می کند که حیات معنوی انسان است، از این رو قرآن به مؤمنان پیام داده به قرآن و پیامبر توجه کنید زیرا قرآن احیا کننده قلبهاست و دلها را انذار می دهد.

مدیر دانشنامه قرآن پژوهی با بیان اینکه به واسطه توجه به قرآن کریم و برخی از مضامین و آیات می توانیم تحقق جدی و تحول جدیدی در خود ایجاد نماییم، یادآور شد: در آغاز سال نو ما با چیزهای کهنه خداحافظی می کنیم و آن اخلاق و صفات ناپسندی که درون ما وجود دارد با تحول درونی و با تعالیم ائمه معصومین می توان آنها را برطرف کرد .

وی در ادامه قرآن را از جمله اصولی خواند که انسان را زنده می کند و افزود: قرآن حیات معنوی به انسان می دهد و با استمداد از دعاهای مخصوص عید و آداب آن می توانیم به سمت و سوی زندگی معنوی حرکت کنیم.