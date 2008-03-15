آثار تازه دفتر قصه کودک و نوجوان سوره مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتشارات سوره مهر، پیام اصلی "قطار و مادر بزرگ" توجه و احترام به افراد مسن و استفاده از تجربیات بزرگسالان است.

تصویرگری این کتاب را فرانتس ویتکاپ انجام داده و خود اثر نیز برنده جایزه ادبیات کودکان وزارت فرهنگ آلمان شده است.

در خلاصه ای از کتاب می خوانیم: "تعطیلات پاییزی است و یولی برای اولین بار اجازه دارد تنها به مسافرت برود. مادر، یولی را به ایستگاه قطار می برد و در کوپه پیر زنی می نشاند که او هم می خواهد به مونیخ برود. او خوشحال نیست؛ دلش می خواهد که در کوپه ای باشد که بچه ها مسافرت می کنند. اما مادربزرگ خاطرات قشنگی برایش تعریف می کند. با او بازی می کند برایش شعرهای جالبی می خواند و..."

"قطار و مادربزرگ" در 44 صفحه، قطع وزیری کوتاه و با قیمت 650 تومان منتشر شده است.

دفتر قصه کودک و نوجوان سوره مهر همچنین به تازگی "الی و اکان" را وارد بازار کتاب کرده است. این داستان را هربرت گونتر نوشته و کمال بهروزکیا ترجمه کرده است.

بهروزکیا درباره این اثر گفته است: در این کتاب به نوعی ترویج فرهنگ فرزند خواندگی و رسیدگی به گرفتاری های خانوادگی با زبانی کودکانه مطرح می شود.

"الی و اکان" داستان پسر هفت ساله ای است که با ورود اکان از پرورشگاه به خانه آنها، آرزوی او در داشتن برادر برآورده می شود اما...

در بخشی از داستان می خوانیم: "از وقتی اکان آنجاست همه چیز فقط برای اوست، پدر و مادر هر چه می خواهد برای او می خرند. از او می پرسند چه دوست دارد بخورد. حتی موقع بازی هم از او حمایت می کنند. با این حال از روزی که اکان از پرورشگاه به خانه آنها آمده، یک کلمه هم با الی حرف نزده است. آخ، این هم شد برادر بزرگتر؟ برادر بزرگتری که الی تصورش را می کرد، برادر دیگری بود..."

این داستان در 44 صفحه، قطع وزیری کوتاه و با قیمت 650 تومان منتشر شده است.