"جمشيد عندليبي" : از موسيقي شاد حمايت نمي شود

"جمشيد عندليبي" آهنگساز و نوازنده ني در گفت گو با خبرنگار هنري "مهر"،ضمن بيان اين مطلب افزود: تعريف موسيقي شاد و مبتذل درايران گم شده است.در حال حاضر بسيار پيش آمده است كه صدا و سيما از موسيقي هاي مذهبي حمايت كرده ،هزينه صرف كرده است و براي آن ارزش قائل شده است . در اين راه به موسيقيدانان سفارش كار داده است، اما براي موسيقي نوروز چرا اين كار را نمي كند؟ چرا اگر يك موسيقيدان تصنيفي را براي نوروز بسازد،او را معرفي نمي كنند و كارش را ارج نمي نهند؟

وي ادامه داد: منشا هنر يك هنرمند،جوشش دروني است و زماني كه احساس كند كسي براي كار او ارزش قائل نيست،نا اميد مي شود.انگيزه هاي بيروني و دروني بالاترين عوامل پيشرفت يك هنرمند مي تواند باشند.اگر هنرمندي هم خودش ذوق انجام اين كار را داشته باشد،با نبود پشتوانه،جز ضرر،چيز ديگري به دنبال ندارد.

"عندليبي" در ادامه گفت: در آئين ايرانيان باستان،براي هر ماه مراسم شادي به همراه موسيقي وجود داشته است و به عناوين مختلف مردم شاد مي شده اند،اما امروزه ما بيشتر براي عزا تجملات چيده ايم. اين موضوع روي ذهن موسيقيدان تاثيرمي گذارد، و خود سانسوري ايجاد مي شود. بسيار اتفاق افتاده است كه موسيقيدانان آهنگ هاي شاد ساخته اند،اما به دليل اينكه آنها را به اسم مطرب نشناسند،از انتشار ان جلوگيري كرده اند. با اينكه "مطرب" نيز به معني فردي است كه قطعات شاد را براي شادي مردم مي نوازد و در واقع نوازنده اي است طرب آور.

وي افزود: مردم شادي را دوست دارند. اما متاسفانه فرهنگ عزا در كشور ما رايج شده است.من نمي دانم چه فرهنگ غلطي است كه در ايران جا افتاده است.روح انسان با شادي همبستگي دارد، براي همين پس از از دست دادن عزيزترين كسانش نيز با به زندگي ادامه مي دهد و با شنيدن نوايي شاد، از شدت اندوهش كاسته مي شود.