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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۵۷

میرکوهی انتقاد کرد:

اقدامات فعلی جوابگوی ورودی سرسام آور پرونده ها به محاکم قضائی نیست

اقدامات فعلی جوابگوی ورودی سرسام آور پرونده ها به محاکم قضائی نیست

معاون پارلمانی وزیر دادگستری گفت: در صورتیکه همچون وضعیت فعلی اقدام اساسی در ارتباط با کاهش ورودی پرونده ها به محاکم در دستور کار قرار نگیرد به طور حتم در این امر با وضعیت ناگواری مواجه خواهیم شد.

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گرچه تا کنون برخی اقدامات در ارتباط  با کاهش ورودی پرونده ها به محاکم صورت گرفته اما به هیچ عنوان کافی نبوده است.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری گفت: دستگاه قضائی در حال حاضر در امر کاهش ورودی پرونده ها به محاکم پیش قدم شده و بناست با همکاری دولت، ورودی پرونده ها در سال آینده تا حد چشم گیری کاهش یابد.

وی اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه بر این باور است که بسیاری از پرونده ها در خود دستگاهها و یا در شوراهای حل اختلاف قابل طرح است و نیازی به ارجاع آنان در محاکم قضائی نیست که امیدواریم این امر مورد توجه بیشتری قرار گیرد. 

وی تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد حتی کشورهای با وسعت و اقتصاد بالاتر نیز نصف ورودی پرونده های کشور ما را ندارند و این در حالی است که سالانه در حدود 8 میلیون پرونده به محاکم ما وارد می شود.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: ورود این تعداد وسیع نزاع و شکایت به محاکم قضائی یک آسیب اجتماعی بزرگ است که به هیچ عنوان زیبنده یک کشور اسلامی نیست.

کد مطلب 653951

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