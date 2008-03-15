اقدامات فعلی جوابگوی ورودی سرسام آور پرونده ها به محاکم قضائی نیست

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گرچه تا کنون برخی اقدامات در ارتباط با کاهش ورودی پرونده ها به محاکم صورت گرفته اما به هیچ عنوان کافی نبوده است.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری گفت: دستگاه قضائی در حال حاضر در امر کاهش ورودی پرونده ها به محاکم پیش قدم شده و بناست با همکاری دولت، ورودی پرونده ها در سال آینده تا حد چشم گیری کاهش یابد.

وی اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه بر این باور است که بسیاری از پرونده ها در خود دستگاهها و یا در شوراهای حل اختلاف قابل طرح است و نیازی به ارجاع آنان در محاکم قضائی نیست که امیدواریم این امر مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد حتی کشورهای با وسعت و اقتصاد بالاتر نیز نصف ورودی پرونده های کشور ما را ندارند و این در حالی است که سالانه در حدود 8 میلیون پرونده به محاکم ما وارد می شود.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: ورود این تعداد وسیع نزاع و شکایت به محاکم قضائی یک آسیب اجتماعی بزرگ است که به هیچ عنوان زیبنده یک کشور اسلامی نیست.