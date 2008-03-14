آغاز اعزام 600 هزار زائر به عمره مفرده از 5 فروردین

عبدالله نصیری مدیر کل روابط عمومی سازمان حج و زیارت در گفتگو با خبرنگار مهر از اعزام 600 هزار زائر به عمره مفرده در سال 87 خبر داد و افزود: در مرحله اول ثبت نام ، ظرفیت اعزام زائران به عمره 300 هزار نفر اعلام شده است .

وی خاطر نشان کرد: در این مرحله اعزام زائران از 5 فروردین ماه آغاز و تا 6 تیرماه به طول می انجامد.

وی تاکید کرد: اعلام زمان ثبت نام زائران درکاروانها در مرحله دوم در نیمه تیرماه خواهد بود و اعزام های این مرحله نیز از 7 تیر تا 6 شهریور انجام می شود و طی این مدت 300 هزار زائر دیگر اعزام خواهند شد.

به گفته مدیر کل روابط عمومی سازمان حج و زیارت ، درحال حاضر یک میلیون و 200 هزار نفر نیز پشت نوبت اعزام به عمره هستند.