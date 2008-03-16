دکتر آلن فرانسیس پویسون، عضو ارشد انجمن رهپویان صلح آمریکا درگفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم دستیابی ملت ایران به حقوق قانونی و طبیعی خود در عرصه صلح آمیز هسته ای تاکید کرد.

وی افزود: هرکشور و ملتی به طور طبیعی این حق را دارند که برای آینده خود تصمیم بگیرند و در چارچوب های قانونی و بین‌المللی تا هر جایی که توانایی آن را دارند حرکت کنند؛ در همین چارچوب به نظر می رسد پس از همکاری های بی دریغی که جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان تنها نهاد مسئول در این زمینه، نباید مانعی بر سر راه مردم ایران در مسیر انرژی هسته ای ایجاد گردد.

پویسون با اشاره به کارآمدی ایده مدالیته در خصوص حل و فصل تمام ابهامات در خصوص فعالیت های هسته ای ایران، ادامه داد: بدون شک همکاری های داوطلبانه ایران با آژانس که نمایانگر حسن نیت تهران در تعامل با سازمان های بین المللی است، گام موثر این کشور در راه دستیابی به فن آوری صلح آمیز هسته ای بوده و باید مورد تقدیر قرار گیرد.

این عضو ارشد انجمن رهپویان صلح آمریکا تاکید کرد: به اعتقاد من همکاری های سازنده ایران با آژانس تمام ابهامات این نهاد بین المللی در خصوص فعالیت های هسته ای ایران را مرتفع کرده و این چیزی است که مدیرکل آژانس نیز به صراحت در گزارش اخیر خود مورد اشاره قرار داده است، البته نباید از یاد برد که البرادعی همکاری های بیشتر را نیز از ایران مطالبه کرده و تهران نیز در همین چارچوب هرگز نباید روند همکاری با این نهاد بین المللی را متوقف سازد.

وی ضمن آسیب شناسی رویکرد آمریکا درمواجهه با تحولات ایران، گفت: برداشت من به عنوان یک آمریکایی که چندین بار هم به ایران سفر کرده، این است که در حال حاضر در بدنه حاکمیت ایالات متحده از سویی و در میان افکار عمومی آمریکا از دیگر سو، شناخت صحیحی از ایران و ایرانیان وجود ندارد و لذا باید اقداماتی موثر و کارآمد جهت شناسایی طرفینی از سوی دو کشور صورت گیرد.