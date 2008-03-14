لزوم سناریو نویسی در کمیته های تخصصی نقشه جامع علمی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی در دومین هم اندیشی نقشه جامع علمی کشور که روز گذشته در تالار ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، افزود: جلسه نقشه جامع علمی کشور به منظور تسریع در روند تهیه نقشه برگزار شده است و به همین منظور باید توجهی به سوابقی که در این زمینه در خصوص سند پژوهش و فناوری، آموزش عالی و نظام ملی نوآوری وجود داشته است نیز توجه کرد.

وی اظهار داشت: در تدوین نقشه جامع علمی کشور جایگاه و ارزشهای حاکم و فرهنگ سازی و ملاحظات و مشخصات نقشه را نیز باید مورد دقت قرار داد و در واقع عبارت است از مجموعه جامع و هماهنگی که به صورت پویا، اهداف، سیاستها و برنامه ها و الزامات برنامه ریزی و تحول را در نظر دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: به دلیل وجود سند چشم انداز در کشور خوشبختانه ما سند روشنی را در پیش رو داریم و خواسته هایی که در سند چشم انداز وجود دارد مشخص است. در واقع هدف روشن است و ما می دانیم که باید به کجا برسیم.

وی با اشاره به تجربه های کشورهایی همچون ژاپن و انگلستان در تهیه نقشه جامع علمی در آن کشورها یادآور شد: در ژاپن موضوعاتی مانند افزایش دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی، ارتقاء بودجه های پژوهشی و در انگلستان نیز تدوین آینده نگاری در سلامت مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون سلامت و علوم زیستی نقشه جامع علمی کشور بر لزوم وجود ارتباط ساختاری میان بخشهای علمی کشور و توجه به آن در تدوین نقشه تأکید کرد و گفت: باید از ارتباطات متعارف نهادهای درگیر در مباحث علمی کشور نگاشتی ترسیم شود و مهندسی مجدد ساختاری صورت گیرد.

لاریجانی با اشاره به کمیته های تخصصی تهیه نقشه جامع علمی اظهار داشت: کمیته ها آینده نگاری و آینده پژوهی را رصد کنند و به آسیب شناسی وضع موجود بپردازند و با اولویت بندی برنامه های خود را طراحی کنند.