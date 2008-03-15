دولت اعتقادی به کسری اعتبارات در آموزش و پرورش ندارد

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کسری اعتبار وزارت آموزش و پرورش در سال آینده، افزود: چندین بار توسط نمایندگان طرحهایی در این باره مطرح شد و آخرین بار یک طرح دو فوریتی مطرح کردیم که با نظر دولت یک فوریتی شد .

وی افزود: دولت اعتقاد چندانی ندارد که آموزش و پرورش با کسری اعتبار مواجه است درصورتیکه کارشناسان معاونت راهبردی معتقد بودند که در سال جاری با 2100 میلیارد تومان کسری و در سال آینده نیز با یک هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهیم بود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دراعتبارات سال جاری یک هزار و 100 میلیارد تومان از کسری ها را از متمم بودجه در اختیار آموزش و پرورش قرار دادیم و دولت معتقد بود که این وزارتخانه باید با کمبود اعتبار بسازد.

عباسپور گفت: صرفه جویی در هزینه ها و مدیریت منابع مالی خوب است اما نمی توانیم هزینه های دیگری داشته باشیم ولی حق الزحمه معلمان و سرانه مدارس را پرداخت نکنیم و یا به تعویق بیفتد.

وی خاطر نشان کرد: در سال 87 اولویت بودجه باید با پرداخت حقوق و مزایای معلمان حق التدریس و سرانه دانش آموزی باشد.