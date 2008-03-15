بررسی راههای از کار انداختن قدرت بیماریزایی باکتریها در فضا

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان اخیرا دریافته اند باکتریها و سایر عوامل بیماریزا در فضا قدرت بیماریزایی بیشتری پیدا می کنند.

در این راستا بخشی از برنامه های علمی و تحقیقاتی خدمه شاتل ایندیور در قالب ماموریت STS-123 که اخیرا در ایستگاه فضایی بین المللی پهلو گرفته است به بررسی چگونگی ادامه حیات باکتریها و راههای از کار انداختن قدرت بیماریزایی آنها مربوط می شود.

قرار است با آغاز برنامه های از پیش تعیین شده خدمه ایندیور، آزمایشات مربوط به بررسی وضعیت باکتریها در شرایط جاذبه صفر نیز آغاز شود.

بر اساس گزارش یونیورس تودی، پیش از این آزمایشاتی در این خصوص انجام شده و مشخص شده بود که باکتریها و سایر عوامل بیماریزا در فضا از توان بیماریزایی بیشتری برخوردار هستند.

این یافته جدید پس از مقایسه نتایج آزمایشات صورت گرفته در فضا و آزمایشات مشابه در زمین حاصل شده است.

قرار است در ماموریت ایندیور این آزمایشات ادامه یافته و راههایی برای متوقف ساختن فعالیتهای بیماریزای این فضانوردان میکروسکوپی (!) ارائه شود.