چگونگی دستیابی به اهداف سند چشم انداز

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی در دومین هم اندیشی نقشه جامع علمی کشور که روز گذشته در تالار ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، توجه به بخشهای علم و فناوری در سند چشم انداز 20 ساله کشور را ناشی از اهداف مندرج در این سند برشمرد و افزود: به همین ترتیب نقشه جامع علمی کشور نیز باید در همین راستا حرکت کند.

وزیر بهداشت برگزاری جلسه هم اندیشی نقشه جامع علمی کشور را یک روز پیش از انتخابات مجلس هشتم، نشان از ثبات و استحکام نظام جمهوری اسلامی کشور و تحت تأثیر قرار نگرفتن انجام کارهای مبنایی از مسائل سیاسی دانست.