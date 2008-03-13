مشارکت مردم سمنان در انتخابات مجلس بیش از 70 درصد خواهد بود

استاندار سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: 400 هزار نفر در استان سمنان واجد شرایط رای دادن در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند.

وی افزود: دشمنان تلاشهای زیادی دارند تا انتخابات به نحو مطلوب برگزار نشود و با توجه به مسائل جهانی همه افراد باید تلاش بیشتری برای حضور حداکثری مردم در انتخابات داشته باشند و هدف اصلی، حضور پرشور مردم در پای صندوق های اخذ رای باشد.

به گفته وی، به طور میانگین از هر10 نفر داوطلب در استان سمنان، یک نفر به مجلس راه پیدا می کند که برای چهار کرسی نمایندگی در این استان ‪ ۳۸ ‬ داوطلب حضور دارند .

عبداللهی با بیان اینکه ۵۷۲ ‬ شعبه اخذ رای برای حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان در نظر گرفته شده است، گفت: ۱۴ ‬ هزار و ‪ ۵۰۰ ‬ نفر از عوامل اجرایی، بازرسی، نظارتی و انتظامی در برگزاری این انتخابات مشارکت دارند.

استاندار سمنان با اشاره به اینکه مردم استان با حضور حداکثری در انتخابات بار دیگر عزم خود را در حمایت از نظام و رهبری و نیز خنثی کردن توطئه‌های دشمنان به اثبات می رسانند و تصریح کرد: مبنای تعیین نماینده اصلح، همان شاخص‌ها و معیارهایی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی‌های اخیر فرموده‌اند و باید مدنظر همگان قرار گیرد.

استان سمنان چهار کرسی از شهرستان های سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار در مجلس هشتم دارد.