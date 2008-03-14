فرمان خصم ؛ بوش تحریمهای ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، سرویس مطبوعاتی کاخ سفید با انتشار این خبر اعلام کرد : در فرمان جرج بوش آمده است : "این تصمیم به دلیل اقدامات و سیاستهای ایران در حوزه سیاست خارجی، اقتصاد و نگرانیهای جامعه جهانی از این کشور اتخاذ شده است."

بوش فرمان خود را به کنگره آمریکا ارسال کرده و در این فرمان بار دیگر اتهامات بی پایه و اساس خود علیه ایران را تکرار کرده و ادعا نموده است : "ایران همچنان به حمایتهای خود از گروههای تندرویی چون حزب الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی در فلسطین و گروههای شورشی در عراق و افغانستان ادامه می دهد."

ایالات متحده آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 شمسی و متعاقب آن تسخیر سفارت آمریکا در تهران ( لانه جاسوسی) توسط دانشجویان انقلابی ایرانی، اقدامات خصمانه و در پی آن تحریمهای خود علیه کشورمان را با هدف وادار کردن ملت و دولت ایران به تسلیم در برابر سیاستهای خودکامه کاخ سفید آغاز کرد و از آن زمان تا کنون این تحریمها ادامه داشته است.

یادآور می شود که این اقدام دشمنانه سران کاخ سفید در حالی اعلام می شود که ملت ایران خود را آماده حضور در انتخابات 24 اسفند وتعیین سرنوشت خود در یک آزمون الهی می کنند وخصم د رتالاش است تا به هر وسیله ممکن از حضور پرشکوه جلوگیری کند.

در همین راستا جرج بوش روز جمعه ( 18 اسفند) سال گذشته نیز در نامه ای به کنگره ، تحریمها علیه ایران را که در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون علیه ایران اعمال شد، برای یکسال دیگر تمدید کرد. این قانون از 15 مارس سال 1995 میلادی به اجرا گذاشته شده است.

بوش در نامه خود به کنگره مدعی شده است که ادامه سیاست های دولت ایران خطر بسیاری برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا به وجود آورده است.

براساس این قانون ضدایرانی که در زمان ریاست کلینتون به تصویب رسید؛ شرکت ها و شهروندان آمریکایی از معاملات نفتی با ایران منع شدند.

