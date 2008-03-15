اصناف برای پذیرایی از مسافران نوروزی آماده می شوند

رضا سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: واحدهای صنفی موظفند بر چسب قیمت کالا و یا نرخنامه خدمات را در محل کسب یا حرفه خود نصب کنند.

وی صدور صورتحساب فروش کالا را از دیگر وظایف قانونی واحدهای صنفی اعلام کرد و افزود: صادر نکردن صورتحساب فروش بر اساس قانون نظام صنفی تخلف محسوب می شود.

سالاری افزود: افراد صنفی، مسئول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارائه شده با اجرت خدمت یا قیمت مندرج در صورتحساب هستند.

سالاری از اتحادیه های صنفی خواست کمیسیونهای شکایات اتحادیه های صنفی را برای رسیدگی به شکایات مردم فعال سازند.

رئیس اداره امور اصناف و تشکل های صنفی سازمان بازرگانی خراسان رضوی همچنین افزود: اتحادیه های صنفی که کالا و خدمات اعضای آنها در تعطیلات نوروز مورد نیاز مردم است باید واحدهای صنفی کشیک خود را اعلام کنند و حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره برای پاسخگویی به مراجعان در محل اتحادیه حضور داشته باشد.

وی از مردم خواست به منظور تحقق نظارت همگانی، در صورت مشاهده تخلفات اقتصادی واحدهای صنفی مراتب را به تلفن 124 ستاد خبری سازمان بازرگانی خراسان رضوی اعلام کنند.



