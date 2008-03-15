1200 واحد اقامتی مشهد آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی

جعفرعطار در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این تعداد واحد اقامتی شامل 102 هتل رسمی، حدود 350 هتل آپارتمان رسمی، 200 واحد غیر رسمی و حدود 600 مهمانپذیر است.

وی تصریح کرد: ظرفیت پذیرش در هتلها 25 هزار تخت، هتل آپارتمانها حدود 30 هزار تخت و در مهمانپذیرها حدود 100 هزار تخت است.

عطار اظهار داشت: هیچگونه مشکلی از نظر جا و محل اقامتی جز در شب و روز تحویل سال نداریم که البته بخشی از زائران در مکانهای آموزشی اقامت می کنند.

وی با اشاره به آمادگی تمام واحدها در مشهد برای پذیرایی از مهمانان و زائران حرم مطهر رضوی افزود: این آمادگی به شکلی است که وضعیت واحدهای اقامتی شامل هتلها و هتل آپارتمانها از نظر تجهیزات بازسازی، نوع و کیفیت خدمات نیز ارتقاء یافته است و از این نظر در مقایسه با سایر استانهای کشور، شهر مشهد منحصر به فرد است.



