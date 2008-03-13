شور انتخاباتی بر استان کرمانشاه حاکم است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مردم استان کرمانشاه همچون سایر استانهای کشور خود را برای حضوری پرشور در انتخابات 24 اسفندماه آماده می کنند زیرا اعتقاد راسخ دارند 24 اسفند مظهر مردم سالاری دینی، اتحاد و اقتدارملی است.

با اعلام اسامی 109 کاندیدای تایید صلاحیت شده هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کرمانشاه، فضای استان شکلی کاملاً سیاسی وانتخاباتی به خود گرفت و شور وهیجان ویژه این ایام به خصوص در شهر کرمانشاه که 46 کاندیدا برای تصاحب سه کرسی دارد به اوج خود رسید.

کاندیداها که از قبل خود را برای رقابتی سنگین آماده کرده بودند با آغاز زمان رسمی تبلیغات توزیع اقلام تبلیغاتی خود را به شکلی گسترده در مکانهای عمومی و خیابانهای اصلی شهر آغاز کردند.

این اقدام در روزهای پایانی شکل گسترده تری به خود گرفت و کار توزیع اقلام تبلیغی به منازل، مغازه‌ها، خودروها، خیابانهای فرعی و اماکن عمومی راه پیدا کرد.

در بسیاری از خیابانهای سطح شهر قدم به قدم جوانان اعم از دختر و پسر در کنار خیابان و در مقابل ستادهای اصلی و فرعی کاندیداها اقدام به توزیع اقلام تبلیغاتی کاندیداها می‌کردند.

امسال با توجه به اصلاحیه قانون انتخابات و تاکید وزارت کشور بر انجام آن مردم با اشکال مختلف تبلیغاتی آشنا شدند، گاهی اوقات این تبلیغات به گونه ای بود که برای مدت زمان کوتاهی تعجب عابرین را به خود جلب می کرد.

یکی از کاندیداهای کرمانشاه کارت ویزیت خود را که یک فشفشه به آن چسبانده بود توزیع می‌کرد که جوانان در دسته‌های چند نفری با روشن کردن آنها به شادی و تفریح می‌پرداختند.

گرچه این اقدام مورد اعتراض نیروی انتظامی قرار گرفت اما این شیوه با استقبال بسیاری از سوی جوانان و نوجوانان روبرو شد.

در این دوره از انتخابات ارسال پیامک به یکی از ابزارهای پر قدرت تبلیغی تبدیل شد به حدی که برخی از کاندیداها به دلیل حجم بالای قراردادها به هر دری می زدند تا بتوانند از این ابزار پر نفوذ استفاده کنند.

اما از همه جالبتر پیامهایی بود که از سوی این کاندیداها برای مردم ارسال می شد، در یکی از این پیامها با سواستفاده از متن یکی از پیامهای تلویزیونی کاندیدا از مردم تقاضای کمک می نمود یا در یکی دیگر از این پیامها از اشعار محلی برای جذب آرای مردم استفاده می شد.

البته برخی از کاندیداها هم پا را فراتر نهاده و گاهی اوقات مقررات مربوط به تبلیغات انتخاباتی را رعایت نمی کردند و تخلفاتی نیز انجام دادند به عنوان مثال گرچه دیوار نویسی، نصب پوستر و بنر و الصاق عکس بر روی خودرو ها و.. ممنوع بود اما در گوشه هایی از شهر از این روشها استفاده می شد که با برخورد عوامل انتظامی روبرو شد.

با توجه به اینکه زمان تبلیغات هشت صبح امروز پنجشنبه به پایان رسید، شب گذشته کاندیداها هرچه که در توان داشتند جهت انجام اقدامات تبلیغی انجام دادند تا در آخرین لحظات هم از رقبا عقب نمانند.

این اقدام باعث شد سراسر شهر مملو از بروشور، تراکت و... شود به گونه ای که شاید برای پاکسازی شهر نیاز باشد تمامی نیروهای شهرداری برای چند روز بسیج شوند.

در این میان دبیر ستاد انتخابات استان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه با اشاره به تمهیدات فراهم شده جهت برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس در 24 اسفند ماه اظهار داشت: یکهزار و 423 شعبه جهت اخذ رای برای استان کرمانشاه پیش بینی شده است که در این رابطه 30 هزار نفر به عنوان عوامل اجرایی، نظارتی، بازرسی و امنیتی کار صیانت از آرای مردم و حفظ نظم و امنیت هشتمین دوره انتخابات در استان را به عهده دارند.

مجتبی فرازمند جمعیت واجد شرایط رای دادن استان را یک میلیون و 270هزار و 632 نفر اعلام کرد و گفت: روز گذشته تمامی تعرفه های مورد نیاز شعب اخذ رای در استان توزیع شده است.

وی تصریح کرد: انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان کرمانشاه در شش حوزه انتخابیه مشتمل بر 14 شهرستان،14 بخش مرکزی، 15 بخش مستقل، 28 شهر و دو هزار و 600 روستا برگزار می شود.

فرازمند در پایان ضمن درخواست از مردم جهت حضوری پرشور در پای صندوقهای رای در روز 24 اسفند، یکی از پارامترهای مهم و اساسی در افزایش اقتدار ملی را حضور گسترده و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات برشمرد و خاطر نشان کرد: حضور با شکوه و گسترده مردم در صحنه انتخابات باعث افزایش اقتدار ملی و اتحاد ملی خواهد شد و یکی از شاخصهای ارزیابی کشورها در سطح بین المللی حضور مردم در انتخابات است.

استان کرمانشاه با جمعیت یک میلیون و 800 هزار نفری دارای هشت نماینده در مجلس شورای اسلامی است.