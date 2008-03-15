گامهای بلند محققان ایرانی ؛ تولید داروی گیاهی ضد سرطان گوارش

به گزارش خبرنگار مهر، داروی گیاهی ضد سرطان گوارش در خرداد ماه سال 86 از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و معاون غذا و داروی وزارت بهداشت رونمایی شد.

این داروی گیاهی که ضد سرطان گوارش است با نام Spinal - Z از سوی شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین اجتماعی و پس از 16 سال حاصل شد و به گفته مددی مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی تا زمان اعلام رسمی دارو 700 نفر به کمک این دارو درمان شده و از 5 سال پیش تاکنون مراحل تولید خود را در شرکت داروپخش طی کرده است.

مدیر عامل وقت سازمان تأمین اجتماعی تولید داروی ضد سرطان گوارش با منشاء گیاهی را حاصل نوآوری محققان ایرانی دانست و گفت: این دارو خدمتی نو و یک نوآوری در زمینه دارویی است که نشان می دهد برای تعبیر "ما می توانیم" محققان ایرانی به اندازه کافی توانمند هستند.

مددی افزود: تولید این دارو نشانه ای از عزت مندی در کشور است و تلاش محققان کشور را به منصه ظهور رسانده است.

رئیس هیئت مدیره وقت سازمان تأمین اجتماعی افزود: ارزش سالانه بازار دارویی کشور کمتر از 5/1 میلیارد دلار بوده است که اگر این میزان دارو از سوی سازمان تأمین اجتماعی تولید نمی شد باید برای واردات 6 میلیارد دلار هزینه انجام می گرفت. در واقع سهم سازمان تأمین اجتماعی در صرفه جویی ارزی حدود به طور کلی 2 میلیارد دلار است.