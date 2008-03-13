به گزارش خبرنگار مهر در رشت، الهی قمشه ای عصر پنجشنبه در همایش سخن " پرگفتار خاموش" در رشت ، افزود : مولانا در سال 604 هجری قمری در شهر بلخ که یکی از شهرهای توابع خراسان بوده است متولد می شود و تا سن 12 سالگی در شهربلخ در کنار پدرش سلطان العلما عمر خود را سپری کرده است.

وی عنوان کرد : در سن 12 سالگی به خانه خدا رفته و بعد از زیارت خانه خدا به دلیل حمله مغول به ایران راهی شهر قونیه می شود و در آنجا استقرار می یابد.

الهی قمشه ای نقش مولانا در آشناسازی جامعه بشریت به قرآن و احادیث را بسیار موثر دانست و گفت : مولانا طبیب روحانی کاروان بشریت است و تمام امراض روحی انسان را به خوبی شناخته و برای درمان آن نسخه پیچیده و دستور اخلاقی صادر کرده است.

وی گفت : کتب مولانا یکی از پرفروش ترین کتب در سالهای اخیر در آمریکا و غرب بوده و این امر بیانگر نیازمندی بشریت به این تفکر است.

الهی قمشه ای با اشاره به اینکه جامعه امروز غرب به مولانا روی آورده است، تاکید کرد : گرایشات معنوی امری فطری است و بشریت همواره با دو نیروی خیر و شر در تقابل است.

وی دعوت به صلح، اتحاد، انسجام، یگانگی، حمایت از فضای خانه را از جمله پیامهای کلیدی این شاعر جهانی دانست.

الهی قمشه ای با اشاره به اینکه اتحاد و انسجام درسی است که قرآن و همه ادبیات ما به ما می آموزد، افزود : مولانا به رغم دعوت به صلح به جامعه بشریت می آموزد که خانواده در کنار هم چه جایگاهی دارند.

وی یادآورشد : جامعه بشریت بیش ازهر چیز به خانواده منسجم، با تقوا، با ایمان و عشق نیاز دارد که در کنارهم زندگی می کنند و فرزندانشان را با ایمان و محبت پرورش می دهند.