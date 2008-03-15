الزام دانشگاهها هزینه کرد منابع مالی آموزش و پژوهش در جایگاه واقعی

دکتر علیرضا دلاوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیئت امناء دانشگاههای علوم پزشکی مصوب کردند که منابع مالی بخش آموزش و پژوهش دانشگاهها تنها در همان زمینه صرف شود و اجازه تصرف این منابع برای سایر بخشهای دانشگاه وجود نخواهد داشت و منابع در جای خود هزینه شوند.

وی گفت: بیشترین موضوعاتی که در بخش آموزش و پژوهش در جلسات هیئت امناء دانشگاههای علوم پزشکی بررسی شده است مربوط به منابع مالی دانشگاهها بود.

دلاوری خاطرنشان کرد: ارتقاء مباحث پژوهشی در دانشگاههای علوم پزشکی محروم تر و دانشگاههایی که کمبود بیشتری نسبت به دیگر دانشگاهها داشتند نیز در جلسات هیئت امنا مطرح شده است و دانشگاهها ملزم شدند منابع بیشتری در زمینه های پژوهشی صرف کنند تا بتوانند عقب ماندگی خود را جبران کنند.

وی تأکید کرد: دانشگاههای علوم پزشکی همچنین به ارائه برنامه برای بهبود وضعیت آموزشی، پژوهشی و شاخصهایی که در آن دچار کمبود بودند ملزم شدند و در جلسات هیئت امنا برنامه های خود را برای بهبود وضعیت ارائه خواهند کرد.