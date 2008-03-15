دلخواه درباره فعالیت‌های سال آینده خود در عرصه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: "در حال حاضر با آقای خاکی مشغول انتخاب بازیگران "مرغ دریایی" هستیم. نمایش قرار است تیرماه 87 در تالار مولوی به صحنه برود و تلاش داریم بازیگران را پیش از آغاز سال جدید انتخاب و معرفی کنیم تا مرحله تمرین پس از اتمام تعطیلات نوروز 87 شروع شود."



وی ادامه داد: "من در "مرغ دریایی" نقش تریگورین را بازی می‌کنم. با رویا تیموریان هم برای ایفای نقش آرکادینا صحبت شده که وی در صورت تداخل نداشتن با نمایش دیگری به کارگردانی مسعود رایگان به ما قول همکاری داده است. همچنین با حامد سقائیان برای ایفای نقش دکتر وارن صحبت کرده‌ایم. اکنون بیشترین تمرکز ما روی انتخاب بازیگران نقش‌های نینا و ترپلف است."



دلخواه درباره کارگردانی نمایش در سال آینده گفت: "روی دو پروژه کار می‌کنم. در حال دراماتورژی متن "بیگانه " آلبر کامو هستم تا برای اجرا در تالار مولوی برای تابستان سال آینده آماده شود. همچنین روی پرفورمنس "چه بود با شتاب گذشت" بر اساس اشعار خودم کار می‌کنم. این اثر نیازمند حدود 30 بازیگر و زمان تمرین طولانی دارد و احتمالا پائیز 87 روی آن کار خواهم کرد."

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