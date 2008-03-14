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۲۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۵۵

نشست کمیته فوتسال برای تعیین زمان آغاز مسابقات لیگ برتر

نشست هم اندیشی کمیته فوتسال با روسای باشگاه های لیگ برتری پس از تعطیلات نوروز برگزار خواهد شد تا در خصوص زمان آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر تصمیم گیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال درنظر دارند، پس از تعطیلات نوروز در دو نشست جداگانه با روسای هیئت های فوتبال استان های مختلف و مدیران باشگاه های حاضر در مسابقات فوتسال لیگ برتر پیرامون مسائل مرتبط با این رقابت ها مواردی را عنوان در جهت بهبود شرایط موجود تصمیم گیری کنند.

درهمین ارتباط مقرر شده است طی نشست با روسای باشگاه های لیگ برتری زمان آغاز این رقابت ها در فصل آینده مشخص شود. کمیته فوتسال در نظر دارد مسابقات لیگ برتر را زمانی آغاز کند که نیم فصل این رقابت ها همزمان با آغاز مسابقات فوتسال جام جهانی 2008 برزیل باشد.

کد مطلب 654144

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