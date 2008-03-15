به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین نشست انجمن کتابخانه های عمومی مازندران با حضور استاندار، مدیرکل ارشاد، مدیرکل امور کتابخانه های عمومی مازندران و دیگر اعضای این انجمن برگزار شد.

ابوطالب شفقت استاندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی مازندران در این نشست گفت: دهیاران و بخشداران با تعامل خودجوش مردم و از طریق هیئت امنای مساجد، مدیریت مدارس و پایگاه های مقاومت می توانند در رشد و توسعه فرهنگ کتابخوانی در روستاها و با نگاه وحدت محوری تاثیرگذار باشند.

همچنین امام زاده مدیرکل ارشاد و دبیر انجمن کتابخانه های عمومی مازندران گفت: 47 درصد جمعیت استان از امکانات 90 درصدی کتابخانه ها برخوردارند و از 53 درصد جمعیت روستائیان 10 درصد آنان از این امکانات بهره مند هستند.

وی در عین حال از وجود 11 شهر فاقد کتابخانه عمومی در این استان خبر داد و گفت: در حال حاضر 55 کتابخانه در استان فعال است و برای احداث 31 کتابخانه دیگر به دو میلیارد و 35 میلیون تومان اعتبار نیاز است.

در ادامه رمضانعلی محسنی مدیرکل امور کتابخانه های عمومی استان مازندران از تدوین اطلس کتابخانه ای در کلیه کتابخانه های دانشگاهی و ادارات در قالب کتاب و بانک اطلاعاتی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در سال جاری از 37 مصوبه انجمن استان 32 مصوبه به اجرا درآمد و 89 درصد از مصوبات با پیگیریها انجام شد.

محسنی ادامه داد: برای احداث کتابخانه مرکزی در سال جاری قطعه زمینی از شهرداری ساری در میدان خزر ساری گرفته ایم که امیدواریم در سال 87 اعتبارات کتابخانه مرکزی که از الزامات برنامه چهارم است به تصویب برسد.

وی با اشاره به وصول 400 میلیون تومان از بدهی های نیم درصد سهم کتابخانه ها از شهرداری های استان در سال جاری گفت: با حمایتهای بی دریغ استاندار توانستیم به رتبه اول در کشور در جذب نیم درصد و حق السهم کتابخانه های استان دست یابیم.

محسنی همچنین از شناسایی 81 کتابخانه روستایی غیرفعال خبر داد و گفت: امیدواریم در سال آینده با کمک دهیاریها این کتابخانه ها را فعال کنیم.