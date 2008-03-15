نامزدی یک داور بین المللی شمشیربازی ایران برای حضور در المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پورسلمان دبیر فدراسیون شمشیربازی ایران و داور بین المللی این رشته بعد از هشت سال داوری در مسابقات مختلف جهانی برای قضاوت در مسابقات المپیک چین نامزد شده است. این داور کشورمان همراه با پنجاه نفر دیگر در لیست انتخابی داوران فدراسیون جهانی قرار دارد. فدراسیون بین المللی شمشیربازی فروردین ماه سال 87 نام داوران اعزامی به المپیک پکن را معرفی خواهد کرد.

پورسلمان از سال 2000 میلادی در 6 مسابقه جهانی قضاوت کرده و از سوی فدراسیون جهانی شمشیربازی نیز برای هفتمین بار برای داوری مسابقات جام جهانی وانتخابی المپیک به ایتالیا دعوت شده است.

رقابتهای شمشیربازی جام جهانی ایتالیا و انتخابی المپیک پکن فروردین ماه سال جاری برگزار می شود که تیم ملی شمشیربازی ایران نیز در این مسابقات حضور خواهد داشت.