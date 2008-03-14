رئیس جمهور از سنگال به تهران بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر معظم انقلاب، داوودی معاون اول و جمعی از اعضای دولت قرار گرفت.

دکتر احمدی نژاد تا دقایقی دیگر در جمع خبرنگاران دستاوردهای این سفر را تشریح می کند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران در یازدهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در سنگال مواضع ایران و مسائل و مشکلات منطقه و جهان را تشریح کرد.

دکتر احمدی نژاد در حاشیه اجلاس سران کنفرانس اسلامی نیز با روسای جمهور ترکیه ، الجزایر ، بنین ، معاون رئیس جمهور سوریه و دبیر کل اتحادیه عرب دیدار و گفتگو کرد.

رئیس جمهور در سفر به سنگال همچنین با کارکنان نهادهاى جمهورى اسلامى ایران و خانواده هاى آنان در این کشوردیدار کرد.