شرایط برای برگزاری مطلوب انتخابات مهیاست / روز جمعه مانور عظیم ملت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی پنجشنبه شب در حاشیه بازدید از سایت رایانه ستاد انتخابات فرمانداری تهران افزود: انتخابات تجلی حضور و مشارکت مردم برای تبیین راه آینده، تحقق حقوق و تعیین سرنوشت ‌شان است و شرکت در آن یک وظیفه دینی و شرعی محسوب می‌شود.

وی از مردم خواست حتما کد کاندیداها را در برگه اخذ رای ثبت و سعی کنند با شناخت قبلی و شناسایی کاندیداها به تعداد مورد نیاز برای هر حوزه انتخابیه نام کاندیدا را همراه با کد آنها بنویسند.

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنانش به تلاش‌های صورت گرفته در کشور برای برگزاری انتخابات با شیوه جدید اشاره کرد و اظهار داشت: آماده کردن 45 هزار شعبه اخذ رای و عملیاتی کردن نرم ‌افزارهای به کار گرفته شده در این شعب یکی از اقدامات مهم وزارت کشور برای برگزاری انتخابات سالم است.

وی تاکید کرد: امروز بخشی از سایت رایانه انتخابات حوزه تهران تست شده و این آمادگی در سراسر کشور در استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها نیز وجود دارد.

وزیر کشور ابراز خوشحالی کرد که زیرساخت‌ ها ، امکانات و تحهیزات مورد نیاز اجرایی کردن این طرح در سراسر کشور فراهم شده و کشور ازیک ظرفیت ارزنده شبکه زیرساختی و مخابراتی بسیار مجهز و تسهیل ‌کننده برای ارایه خدمات برخوردار شده است.

وی یادآور شد: عملیاتی کردن این طرح روز 24 اسفند با دست مردم در شعب اخذ رای انجام می‌شود.

وزیر کشور گفت: تدابیر لازم برای امنیت این سیستم پیش ‌بینی شده ولی همواره امکان ایراد و بروز اشکال در این سیستم‌ها در دنیای پیچیده ارتباطات و اطلاعات وجود دارد ولی برای همین شبکه انتخابات چند سیستم طراحی شده و چند خط و معبر اخذ و عبور اطلاعات نیز طراحی شده است.

پورمحمدی در خصوص آمادگی حوزه انتخابیه تهران اظهار داشت: در این حوزه کار سنگینی صورت گرفته و 32 هزار نفر در امر برگزاری انتخابات مشارکت دارند و مشخصات همه این افراد ثبت شده و برای آنها کارت صادر شده و از طریق این سایت کنترل می‌شوند.

وزیر کشور گفت: بیش از 16 هزار قلم کالا شامل رایانه ، اسکنر و پرینتر و 12 هزار نرم افزار تنها برای تهران تهیه شده است.

وی تاکید کرد: در هیچ حوزه دیگری این حجم از عملیات انجام نشده و این خود یک مانور بزرگ است همانطور که ملت ما روز جمعه در یک مانور عظیم شرکت می‌ کنند خادمان آنها وظیفه آماده کردن شرایط برای حضور حداکثری آنها را برعهده دارند.

وزیرکشور گفت: در جلسه‌ ای که پس از نماز مغرب و عشاء برگزار شد گزارش‌ هایی داده شد که حاکی از وضع طبیعی برای برگزاری انتخابات است؛ اقلام لازم در سراسر کشور توزیع شده و شعب و مسئولان آن کاملا انتخاب و مشخص شده ‌اند.