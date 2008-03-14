به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جانه با بیان این مطلب اظهار داشت: بیش از 30 هزار ناظر انتخاباتی بر حسن برگزاری انتخابات در استان تهران نظارت می کنند که از این تعداد 20 هزار نفر مسئول نظارت بر انتخابات در شهر تهران هستند.

جانه با اشاره به تأیید صلاحیت نهایی یکهزار و 58 داوطلب نمایندگی مجلس هشتم استان تهران در شورای نگهبان گفت: کاندیداها، برای کسب 38 کرسی نمایندگی در این انتخابات باهم رقابت می کنند.

معاون اجرایی و دبیر ستاد انتخابات استان تهران افزود: از مجموع تأیید صلاحیت شدگان نهایی انتخابات مجلس در استان تهران، تا کنون 115 نفر انصراف داده اند و در مجموع 999 نفر هم اکنون در انتخابات مجلس هشتم در این استان، باهم در حال رقابت هستند.

جانه افزود: 5967 شعبه اخذ رأی در 13 حوزه انتخابیه اصلی و فرعی در استان تهران، کار اخذ رأی از شهروندان استان تهران را به عهده دارند.

وی این حوزه ها را شامل تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، کرج، ساوجبلاغ، و نظرآباد، دماوند و فیروزکوه، شهر ری، رباط کریم، شهریار و حوزه انتخابیه پاکدشت اعلام کرد.

معاون اجرایی و دبیر ستاد انتخابات استان تهران گفت: از ابتدای کار شعب اخذ رأی در استان تهران، تا کنون مشکل خاصی در روند برگزاری انتخابات گزارش نشده است.