ارائه ویرایش جدید مرورگر "فایرفاکس بتا 3"

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت موزیلا ویرایش چهارم نسخه بتای مرورگر "فایرفاکس 3" را با 900 بهبود عملکرد در بخشهای "اجرا"، "پایداری"، "سازگاری با سکوهای دیگر" و "فعل و انفعال" در دسترس قرار داد.

از میان قسمتهای جدیدی که در جهت ارتقای این مرورگر به ویرایش چهارم اضافه شده است دو قسمت از همه مهمتر است. اولین قسمت "مدیریت جدید بارگذاری" است که اکنون روند بارگذاری را در تمام مدت بارگذاری نشان می دهد و دومین قسمت، عملکردهای "زوم" صفحات است که در این نسخه جدید حتی امکان بزرگنمایی و کوچکنمایی دوباره فقط متن بدون نیاز به تغییر ابعاد تصاویر را فراهم می کند.

براساس گزارش وب نیوز، همچنین در "فایرفاکس 3 بتا 4" یکپارچگی با سیستم عاملهای "لینوکس"، ویندوز ویستا و Mac OS X نیز بهتر شده است.

به علاوه محل درج آدرس وب سایت در نسخه بتا 4 بسیار شخصی تر شده است و عملکردهای کاملا خودکاری را ارائه می کند که به اعتقاد شرکت موزیلا این عملکرد، جستجو و مرور نتایج را تسهیل کرده و امکان پیدا کردن صفحات جستجوشده را در کمترین زمان ممکن فراهم می کند.

در این خصوص توسعه دهندگان فایرفاکس توضیح دادند: "نتایج جستجو برپایه بسامد وقوع و میزان بازدید تنظیم و نشان داده می شوند، به این ترتیب کاربر می تواند زودتر به نتایج دلخواه جستجوی خود دست یابد. این الگوریتم توانایی یادگیری خودکار جستجو را براساس عادات استفاده از مرورگر دارد. درحقیقت این مرورگر می تواند براساس سلیقه و عادات کاربر نوع مرور، جستجو و چیدمان نتایج را به صورت خودکار تنظیم کند."

همچنین سرعت "اجرای" برنامه های وب پایه مثل گوگل میل، و "زوهو آفیس" این نسخه جدید نسبت به فایرفاکس 2 دوبرابر شده است.

موزیلا به علاوه اعلام کرد که نقشه راهبردی رسمی "فایرفاکس 3 بتا 5" را از پایان ماه مارس عرضه خواهد کرد. درحال حاضر کاربران می توانند نسخه "فایرفاکس 3 بتا 4" را به 40 زبان زنده دنیا از سایت این شرکت بارگذاری کنند.