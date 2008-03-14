هیچ یک از مدارس مازندران فردا تعطیل نیست

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی مدارس استان در روز شنبه دایر است و فعالیت عادی خود را دارد.

وی خاطر نشان کرد: بیش از ۱۶ هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش در برگزاری این دوره از انتخابات به عنوان نیروی اجرایی مشارکت دارند .

به گفته فیاضی با تمهیدات اندیشیده شده هیچ یک از مدارس شهرها و روستاهای استان در روز شنبه 25 اسفند تعطیل نیست.

این مسئول با بیان اینکه هزار و 675 مدرسه مازتدران به عنوان صندوق های اخذ رای فعال هستند یادآور شد: بیش از هزار و 600 رایانه سازمان در اختیار عوامل برگزار کننده انتخابات هشتمین دوره مجلس در مازندران قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: 20 هزار نفر از پرسنل سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز به عنوان عوامل اجرایی انتخابات مسئولیت دارند.

دو میلیون و 185 هزار نفر در مازندران واجد شرایط رای دادن هستند.