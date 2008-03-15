اعلام رتبه جهانی ایران در8 رشته پزشکی/ داروسازی رتبه41 ، پزشکی رتبه53

دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موسسه اطلاعات علمی ISI رشته های علوم پزشکی را به 8 مقوله تقسیم کرده است و اطلاعات مربوط به رشته های علوم پزشکی وابسته را در سطح کشورهای جهان از این منظر مورد ارزیابی قرار می دهد.

وی اظهار داشت: این رده بندی در پایگاه ESI وابسته به موسسه اطلاعات علمی (ISI) قرار دارد و هدف از این پایگاه مشخص کردن موثرترین و برترین کشورها، نشریات، موسسات علمی و دانشمندان است.

جایگاه ایران در دنیا در رشته پزشکی بالینی

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری نخستین رشته مورد بررسی در ISI را پزشکی بالینی ذکر کرد و گفت: جایگاه ایران در پزشکی بالینی با تولید 3 هزار و 300 و 46 مقاله و با 9 هزار و 800 و 39 استناد بین سالهای 1997 تا فوریه 2008 جایگاه 53 را در بین 106 کشور برتر جهان دارد.

وی اضافه کرد: کشورهایی مانند مالزی، پاکستان، بلغارستان، استونی، رومانی و دهها کشور دیگر پس از ایران در این رشته قرار دارند. از میان کشورهای مسلمان و منطقه کشور عربستان صعودی و مصر به ترتیب رتبه های 43 و 44 را در این رده بندی به خود اختصاص داده اند.

جایگاه ایران در رشته داروسازی و سم شناسی

مهراد درباره جایگاه ایران در رشته داروسازی و سم شناسی در پایگاه موسسه اطلاعات علمی ISI افزود: ایران با تولید 829 مقاله موثر و برتر و استناد 3 هزار و 400 و 37 مورد، رتبه 41 را در میان 87 کشور برتر جهان کسب کرده است. در این حوزه کشور عربستان، مالزی، مراکش و پاکستان پس از ایران در این رده بندی قرار دارند. جایگاه مصر در این رشته 31 است.

جایگاه ایران در رشته بیولوژی و بیوشیمی

وی اظهار داشت : ایران همچنین در رشته بیولوژی و بیوشیمی که ارتباط تنگاتنگی با پزشکی دارند در بین 100 کشور برتر تولید کننده علم مرتبه 57 را خود اختصاص داده است. در این رشته تعداد مقالات ایران 887 و تعداد استنادها 2 هزار و 592 است. کشورهای عربستان صعودی، تونس، پاکستان، امارات متحده، مراکش و .. پس از ایران در رتبه بندی این رشته قرار دارند.

جایگاه ایران در علوم اعصاب و رفتار

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و تکنولوژی گفت : در قلمرو علوم اعصاب و رفتار تعداد مقالات ایرانیان 472 مقاله و یک هزار و 735 بار مورد استناد قرار گرفته اند و جایگاه ایران در این رشته در بین 79 کشور 49 است. عربستان، مراکش، امارات متحده و مصر در این رشته از علوم پزشکی پس از ایران قرار دارند.

جایگاه ایران در بیولوژی مولکولی و ژنتیک

وی رتبه ایران در رشته بیولوژی مولکولی و ژنتیک را با تولید 227 مقاله برتر در بین 87 کشور 66 عنوان کرد و افزود: استنادهای صورت گرفته به مقالات بیولوژی مولکولی و ژنتیک یک هزار و 102 است و کشورهای امارات، کویت، مالزی، اندونزی و اردن پس از ایران در این رشته قرار گرفته اند.

رتبه ایران در رشته ایمونولوژی

مهراد در خصوص رتبه ایران در رشته ایمونولوژی گفت: در این رشته از علوم پزشکی، مجموعه 210 مقاله برتر به نام ایران ثبت شده و جایگاه ایران را در میان 91 کشور به 70 رسانده است. کشورهای مالزی، نیجریه، تونس و .. پس از ایران در این رشته قرار دارند.

جایگاه ایران در روانپزشکی و روانشناسی

وی افزود: در حیطه روانپزشکی و روانشناسی سهم تولید علم ایران 186 مقاله و 773 استناد است. در این رشته ایران در بین 83 کشور، مرتبه 43 را به خود اختصاص داده است.

رتبه ایران در میکروبیولوژی

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اظهار داشت: ایران همچنین در رشته میکروبیولوژی نیز با 191 مقاله برتر ثبت شده در ISI از میان 88 کشور برتر جهان در این رشته، رتبه 84 را اخذ کرده است.

وی درمورد تفاوت ثبت مقالات اعم از پزشکی و غیر پزشکی در خدمات مختلف نمایه سازی معتبر بین المللی گفت: ثبت مقالات در نمایه های معتبر با ثبت تولید علم در سایر پایگاهها متفاوت است. پایگاههای مانند نمایه زیست پزشکی (مدلاین) اطلاعات علوم پزشکی را در تمام جهان با معیارها و ملاحظات کیفی ثبت می کند و در واقع سیاهه برداری ساده از وضعیت تولید علم بدون اندازه گیری و سنجش محسوب می شود.

مهراد افزود: در حالیکه پایگاههای استنادی مانند ISI و SCOPUS و ISC عملکرد پژوهشی دانشمندان را تحلیل استنادی کرده و بر اساس بسامد استناد تجزیه و تحلیل و رتبه بندی صورت می گیرد.