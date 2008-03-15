70 درصد مردم از شرایط وقوع جرم آگاهی ندارند

سردار محمد اسحاقی در گفتگو با مهر اظهار داشت: افرادی که در کارهای مجرمانه شرکت کرده اند و یا مورد وقوع جرم واقع شده اند در اکثر مواقع هیچ آگاهی نسبت به شرایط وقوع جرم ندارند.

وی تصریح کرد: برای آگاه سازی جامعه نسبت به مشکلات و خطراتی که از سوی مجرمان ممکن است صورت بگیرد برنامه های ویژه ای از سوی کارشناسان نیروی انتظامی در مقاطع مختلف سنی از مهد کودکها تا دانشگاهها در استان کرمان اجرا می شود.

سردار اسحاقی خاطر نشان کرد: در همین زمینه سه هزار و 78 جلسه آموزشی در مراکز مختلف استان کرمان برگزار شده است.

وی گفت: برگزاری این دوره های آموزش و آگاه سازی جامعه برای جلوگیری از وقوع جرم مهمترین برنامه نیروی انتظامی در سال آینده محسوب می شود.

رئیس پلیس استان کرمان گفت: یکی از مهمترین عوامل کاهش وقوع جرم کنترل خانواده ها و معلمین مدارس بر روی فرزندان و دانش آموزان است و حضور خانواده ها در مقاطع مختلف در کنار فرزندان خود مهمترین عامل پیشگیری از وقوع جرم است.

وی یادآور شد: در سال جاری 607 نمایشگاه در قالب آموزش تصویری جامعه در سراسر استان کرمان برگزار شده است.