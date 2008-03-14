حدود 100 هزار نفر دست اندرکار انتخابات در تهران/ اعلام نتایج یک روز پیش از تعطیلات

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در فرمانداری تهران ، حسین طلا فرماندار تهران پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حوزه تهران، ری و شمیرانات رای گیری پس از ریختن رای رهبر معظم انقلاب به صندوق 110 آغاز شد.

وی افزود : 841 نفر در حوزه تهران، ری و شمیرانات برای کسب 30 کرسی مجلس رقابت می کنند و در اقلیت های دینی نیز 13 کاندیدا برای کسب 4 کرسی مجلس در عرصه انتخابات حضور دارند.

فرماندار تهران همچینین به رقابت 5 کاندیدای مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب یک نفر در این مجلس اشاره کرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون 3 هزار 904 صندوق اخذ رای در حوزه تهران، ری و شمیرانات در نظر گرفته شده گفت: 64 هزار نفر از عوامل اجرایی، 25 هزار نفر از عوامل نظارت و 10 هزار نفر از عوامل انتظامی در انتخابات امروز فعال هستند.

حسین طلا با بیان اینکه فعال عوامل برگزاری انتخابات در تهران از حدود 7 تا 8 ماه قبل تدارک دیده شده اظهار داشت: تمامی افراد حاضر در پای صندوق های رای که مسئولیت برگزاری انتخابات را بر عهده دارند دارای شناسنامه سوابق در فرمانداری تهران هستند.

وی افزود: جهت تمهیدات ملی و رایانه ای انتخابات نیز 4 هزار سیستم کامپیوتر ، یک هزار پرینتر، 4 هزار اسکنر و 4 هزار خط تلفن برای شعب تهران در نظر گرفته شده و 2 هزار و 500 خودرو جهت صندوق های سیار پیش بینی شده است.

فرماندار تهران ادامه داد در هر شعبه اخذ رای حدود 23 تا 25 نفر از عوامل دست اندرکار برگزاری انتخابات فعال هستند که در مجموع بین 90 تا 100 هزار نفر مسئولیت برگزاری انتخابات در تهران را برعهده دارند.

طلا با اشاره به اینکه 17 هزار نفر از عوامل برگزاری انتخابات دارای تلفن همراه هستند گفت: پیامک های لازم در خصوص انتخابات از طریق ستاد خبری و مرکز پیام فرمانداری جهت اطلاع از روند برگزاری انتخابات در سایر شعب به این افراد ارسال می شود.

وی افزود: شبکه رادیویی بیسیم نیز برای ارتباط گیری با شعب در کل تهران فعال شده است که به هیچ عنوان ارتباط شعبه های اخذ رای با فرمانداری قطع نشود.

فرماندار تهران با اشاره به برگزاری جلسات آموزشی برای اپراتورهای انتخاباتی گفت: برای هر اپراتور سه جلسه آموزشی در نظر گرفته شد و بر این اساس می توان گفت حدود 30 هزار نفر جلسه آموزشی برای اپراتورها تدارک دیده شد.

وی آموزش قوانین به دست اندرکاران انتخابات را از دیگر کارهای صورت گرفته عنوان کرد .

طلا امنیت برگزاری انتخابات را در تهران بسیار خوب توصیف کرد و ادامه داد: کمیته امنیتی انتخابات با یاری شورای تامین استان و شهرستان تشکیل شد و امنیت روز انتخابات را تامین کرد .

فرماندار تهران از در نظر گرفتن نقشه ماهواره ای جی آی اس شعبات اخذ رای در تهران خبر داد و خاطرنشان کرد: نقطه گذاری شعب اخذ رای بر روی نقشه های ماهواره ای یکی دیگر از کارهای صورت گرفته در ارتباط با انتخابات تهران بوده که برای تشکیل آن حدود 18 هزار عکس از مشخصات شعبه های اخذ رای در تهران گرفته شده تا مکان یابی شعبه ها به بهترین شکل ممکن صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه از صبح امروز مشکل خاصی در روند برگزاری انتخابات در تهران نبوده و شاید تنها در برخی شعب روند آغاز بکار رای گیری با 5 تا 10 دقیقه تاخیر همراه بوده است.

طلا با بیان این که هم اکنون 4 هزار نقطه در تهران پذیرای رای دهندگان است گفت: رای گیری از ساعت 8 صبح امروز تا 18 ادامه خواهد یافت و بر اساس گزارشات فرمانداران کشور دستور تمدید ساعت اخذ توسط وزیر کشور داده خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا مدارس در تهران پس از اتمام روز رای گیری تعطیل خواهند بود یا خیر تاکید کرد: بنابر آن است که مدارس تعطیل نشود اما اگر هیئت های اجرایی تشخیص دهند که عدم تعطیلی مدارس باعث ایجاد خلل در شمارش آرا خواهد شد ، شاید مدارس تعطیل شود ، تا این لحظه قرار به تعطیلی مدارس درتهران نیست.

طلا اظهار امیدواری کرد که یک روز پیش از آغاز تعطیلات نوروز نتایج نهایی انتخابات تهران اعلام شود.

وی در پایان درباره تخلفات انتخابات از صبح امروز تاکنون به فرمانداری گزارش شده یادآوری کرد که در برخی مناطق گفته شده برخی افراد در خارج حوزه شعبه های رای گیری حاضر شده و مشغول به تبلیغات هستند که تعداد آن حدود ده مورد بود و اقدامات لازم جهت جلوگیری از این کار به عمل آمده است.