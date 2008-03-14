21 نفر از نامزدهای انتخابات مجلس هشتم در آذربایجان غربی انصراف دادند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، فخر علی نیکبخت صبح امروز در نشستی خبری افزود: در این راستا امروز در این استان ۱۰۵نفر کاندیدا برای کسب کرسی های مجلس هشتم رقابت می کنند.
وی ادامه داد: یک هزار و ۷۷۰حوزه رای برای اخذ آرای مردم پیش بینی شده که تمامی صندوقها در مراکز شهری و روستایی استقرار یافتهاند.
نیکبخت یادآور شد: ۹۸۳صندوق اخذ رای ثابت و مابقی سیار هستند که از این تعداد نیز 710 صندوق ثابت شهری و 29 صندوق اخذ رای ثابت روستایی است و تعداد صندوقهای سیار روستایی 758 صندوق است.
نیکبخت گفت: با تمهیدات انجام گرفته تمامی صندوقها در مراکز اخذ رای مستقر شدهاند.
کاندیداهای آذربایجان غربی برای تصاحب ۱۲کرسی نمایندگی در ۹حوزه انتخاباتی استان رقابت دارند.
استان آذربایجان غربی در زمان حاضر دارای ۱۴شهرستان، ۳۶بخش، ۳۶شهر، ۱۰۹دهستان، سه هزارو ۳۰۶آبادی است که در قالب ۹حوزه انتخاباتی نمایندگان خود را انتخاب خواهند کرد.
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