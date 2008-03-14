21 نفر از نامزدهای انتخابات مجلس هشتم در آذربایجان غربی انصراف دادند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، فخر علی نیکبخت صبح امروز در نشستی خبری افزود: در این راستا امروز در این استان ‪ ۱۰۵‬نفر کاندیدا برای کسب کرسی های مجلس هشتم رقابت می کنند.

وی ادامه داد: یک هزار و ‪ ۷۷۰‬حوزه رای برای اخذ آرای مردم پیش بینی شده که تمامی صندوق‌ها در مراکز شهری و روستایی استقرار یافته‌اند.

نیکبخت یادآور شد: ‪ ۹۸۳‬صندوق اخذ رای ثابت و مابقی سیار هستند که از این تعداد نیز 710 صندوق ثابت شهری و 29 صندوق اخذ رای ثابت روستایی است و تعداد صندوقهای سیار روستایی 758 صندوق است.

نیکبخت گفت: با تمهیدات انجام گرفته تمامی صندوق‌ها در مراکز اخذ رای مستقر شده‌اند.

کاندیداهای آذربایجان غربی برای تصاحب ‪ ۱۲‬کرسی نمایندگی در ‪ ۹‬حوزه انتخاباتی استان رقابت دارند.

استان آذربایجان غربی در زمان حاضر دارای ‪ ۱۴‬شهرستان، ‪ ۳۶‬بخش، ‪ ۳۶‬شهر، ‪ ۱۰۹‬دهستان، سه هزارو ‪ ۳۰۶‬آبادی است که در قالب ‪ ۹‬حوزه انتخاباتی نمایندگان خود را انتخاب خواهند کرد.

