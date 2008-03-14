استمداد مجدد خانواده احمد عزیزی از مسئولان

حسین عزیزی - برادر احمد عزیزی - در این باره به خبرنگار مهر گفت: از مسئولان استانی و کشوری و وزیر ارشاد درخواست می کنیم دستورات و اقدامات ویژه ای برای رسیدگی به احمد انجام دهند.

وی افزود: من و سایر اعضای خانواده واقعا دست تنها مانده ایم و همه کارها را خودمان دنبال کنیم. گویی هیچ کس دیگری به فکر مصیبتی که احمد گرفتار آن است نیست. احمد شاعر انقلاب و روزهای سخت دفاع مقدس کشورمان است که همه به او افتخار می کنند و جا دارد در این گرفتاری مسئولان به کمک او بیایند.

عزیزی اضافه کرد: بیمارستان امام خمینی کرمانشاه بیمارستانی درجه یک نیست و انتظار بیشتری نمی توان از آن داشت ولی مسئولان از طریق روابط و دستورهای ویژه خود می توانند پزشکان حاذق و یا امکاناتی را به اینجا منتقل کنند که متاسفانه تاکنون انجام نشده است.

احمد عزیزی مادح و شاعر اهل بیت (ع) امروز هم در کماست و تغییری در حال وی مشاهده نشده است.