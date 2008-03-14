باورهای غلط در بروز عوارض دیابت موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر هادی هراتی روز گذشته در همایش روز جهانی کلیه در بیمارستان فیروزگر، گفت: برخی افراد مبتلا به دیابت بر این باورند که خوردن نان سوخته می تواند از افزایش قند خون جلوگیری کند، در صورتی که مطالعات علمی نشان می دهد عکس این اتفاق رخ می دهد و این از پیامدهای باورهای غلط است.

وی با اشاره به اینکه تمام میوه ها حاوی قند طبیعی هستند، افزود: عده ای می گویند که قند طبیعی هیچ تاثیری در افزایش قند خون بیماران دیابتی ندارد ولی این هم یکی از باورهای غلط است که موجب شده برخی افراد بدون توجه به رعایت تغذیه مناسب، سلامت خود را بیشتر در معرض تهدید قرار دهند.

مدیر علمی انجمن آموزش دیابت گابریک، هدف نهایی را جلوگیری از عوارض دیابت عنوان کرد و گفت: اولین مرحله کنترل قند خون بیمار دیابتی است که باید قبل از صبحانه بین 80 تا 130 باشد.

هراتی، وضعیت مطلوب قند خون بعد از دو ساعت از صرف صبحانه را کمتر از 180 دانست و افزود: کنترل چربی خون که اغلب بیماران دیابتی نیز به این عارضه مبتلا هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی اهمیت کنترل فشار خون در افراد دیابتی را مثل کنترل قند خون عنوان کرد و گفت: ملاک برای تعادل قند خون، چربی خون و فشار خون، فقط اندازه گیری است.

مدیر علمی انجمن آموزش دیابت گابریک، افزود: برخی بیماران دیابتی بر اساس احساسی که از وضعیت خود دارند، می اندیشند که وضعیت قند خون یا چربی خون شان خوب است و از کنترل روزانه یا حداقل دو روز یک بار خودداری می کنند که این مسئله می تواند منجر به بروز عوارض ناگواری شود.