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۲۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۲۶

همگام با حماسه 24 اسفند-27

مجلس گامی در تحقق توسعه و پیشرفت است

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: مجلس گامی در تحقق توسعه و پیشرفت است و تابعیت مردم به ولایت آنان را پای صندوق رای می آورد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله احمد محسنی گرکانی در اولین ساعت انتخابات در شعبه اخذ رای مسجد الزهرای اراک در گفتگو با خبرنگاران افزود: حضور پرشور مردم در پای صندوق رای که نشانه های آن در استان مرکزی وجود دارد، می تواند مجلسی که رشد و توسعه کشور را مد نظر داشته باشد و نمایندگانی متهد و متخصص در آن باشند، ایجاد کند.

امام جمعه اراک با تاکید بر اینکه مجلسی که تشکیل می شود باید به خواستها و انتظارات آنان توجه کند، عنوان کرد: مجلس باید با شناسایی مسائل و تنگناهای مردم قوانینی وضع کند که بتواند مشکلات آنان را مرتفع کند.

وی با اشاره به اینکه مجلس حافظ حقوق مردم است، خاطر نشان کرد: تا کنون نیز مجالس خدمات ارزنده ای به مردم داشتند و شالکه مجلس را افراد متدین تشکیل داده است.

وی با تاکید بر هوشیاری مردم گفت: مردم با هوشیاری و آگاهی به پای صندوق های رای رفته و آرای مد نظر خود را به صندوق بیندازند.

کد مطلب 654265

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