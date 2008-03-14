مجلس گامی در تحقق توسعه و پیشرفت است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله احمد محسنی گرکانی در اولین ساعت انتخابات در شعبه اخذ رای مسجد الزهرای اراک در گفتگو با خبرنگاران افزود: حضور پرشور مردم در پای صندوق رای که نشانه های آن در استان مرکزی وجود دارد، می تواند مجلسی که رشد و توسعه کشور را مد نظر داشته باشد و نمایندگانی متهد و متخصص در آن باشند، ایجاد کند.

امام جمعه اراک با تاکید بر اینکه مجلسی که تشکیل می شود باید به خواستها و انتظارات آنان توجه کند، عنوان کرد: مجلس باید با شناسایی مسائل و تنگناهای مردم قوانینی وضع کند که بتواند مشکلات آنان را مرتفع کند.

وی با اشاره به اینکه مجلس حافظ حقوق مردم است، خاطر نشان کرد: تا کنون نیز مجالس خدمات ارزنده ای به مردم داشتند و شالکه مجلس را افراد متدین تشکیل داده است.

وی با تاکید بر هوشیاری مردم گفت: مردم با هوشیاری و آگاهی به پای صندوق های رای رفته و آرای مد نظر خود را به صندوق بیندازند.