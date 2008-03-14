به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر انرژی و صنعت کنگو که ریاست هیئت این کشور در ملاقات با مهندس محرابیان را برعهده داشت گفت : کنگو از همکاریهای جمهوری اسلامی ایران برای کمک به بهره برداری از معادن نفت و فلزات و بازسازی زیرساختهای صنعت به گرمی استقبال می کند .

وی با قدردانی از توجه خاص دکتر احمدی نژاد ، رئیس حمهوری اسلامی ایران به افزایش همکاریهای دوجانبه با کنگو افزود : تقویت همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و کنگو در جهت تامین منافع دو کشور خواهد بود .

این مقام کنگو خواستار حمایت ایران از کنگو برای تامین اعتبار مالی پروژه های صنعتی شد .

علی اکبر محرابیان ، وزیر صنایع و معادن نیز با ابراز خرسندی از رضایتمندی هیئت کنگو از دیدارهای کاری با مقامات جمهوری اسلامی ایران گفت : ایران آمادگی دارد با تامین اعتبار مالی و مشارکت بخش خصوصی در انجام پروژه های مختلف معدنی ، نیرو ، انرژی و مسکن به کنگو کمک نماید .

وی افزود : ایران آماده است در مقابل ارایه خدمات تکنولوژیکی و فنی به کنگو از منابع این کشور استفاده کند . محرابیان افزود : دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری به وزرای مربوطه دستور هرگونه همکاری را با مقامات اقتصادی کنگو صادر کرده است .

وزیر نفت کنگو نیز در این دیدار با قدردانی از حمایتهای مسئولان ایرانی از برنامه های اقتصادی کنگو گفت : در سفر به ایران با توان بسیار بالای تکنولوژیکی این کشور آشنا شدیم و اطمینان داریم با استفاده از این توان قادر به بهره برداری بهینه از منابع طبیعی کنگو خواهیم بود .

وزیر مسکن و شهرسازی کنگو نیز به برنامه های این کشور برای ساخت انبوه مسکن اشاره کرد و گفت : دولت کنگو در دوسال اخیر مقرر کرده است طی 10 سال برای 33 شهر 3 میلیون واحد مسکونی احداث کند .

وی خواستار آموزش کارشناسان مسکن این کشور در ایران شد و افزود : امیدواریم با حمایت های ایران قادر به برطرف کردن ضعفهای فنی باشیم .

وزیر انرژی و صنعت کنگو در پایان این دیدار گفت : دولت کنگو ساخت 22 نیروگاه در 6 سال آینده و تولید 5700 مگاوات انرژی را در دستور کار خود دارد و با بهره گیری از توان فنی و آموزش نیروی انسانی در ایران توانایی صدور برق به کشورهای همسایه را پیدا خواهد کرد .

وی از وزیر صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران برای سفر به این کشور همراه با نمایندگان بخش خصوصی دعوت کرد که مورد موافقت محرابیان قرار گرفت.