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۲۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۰۸

درگفتگو با مهر عنوان شد :

دولت بودجه مصوب سال آینده مترو را تمام و کمال پرداخت می کند

دولت بودجه مصوب سال آینده مترو را تمام و کمال پرداخت می کند

دبیر شورای عالی ترافیک کشور گفت: دولت نمی تواند بودجه مصوب شده در مجلس را کم یا زیاد کند و حتما بودجه سال آینده مترو تهران را تمام و کمال پرداخت خواهد کرد.

کامران حاج نصرالهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بودجه 290 میلیارد تومانی متروی تهران در سال آینده که توسط مجلس تصویب شده است ، تصریح کرد: علیرغم آنکه نسبت به اقدام مجلس در خصوص تخصیص اعتبار به قطار شهری 7 کلان شهر انتقاد داریم ولی حتما این بودجه و به خصوص در تهران تمام و کمال به مترو پرداخت خواهد شد.

وی با انتقاد از تصمیم مجلس در این خصوص یادآور شد: انتقاد ما این است که وقتی کل بودجه حمل و نقل شهری 1800 میلیارد تومان پیش بینی شده، نباید 1100 میلیارد تومان به قطارهای شهری 7 کلان شهر اختصاص داده می شد و به نظر ما اقدام صورت گرفته در حوزه حمل و نقل کشور مناسب نبوده است.

دبیرشورای عالی ترافیک همچنین خاطرنشان کرد : ما هم قبول داریم که بودجه قطارهالی شهری کم است ، ولی اگر کل بودجه حمل و نقل شهری در کشور 4 یا 5 هزار میلیارد تومان بود آن موقع اختصاص 1100 میلیارد تومان به قطارهای شهری کشور مطلوب بود.

کد مطلب 654290

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