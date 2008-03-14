دولت بودجه مصوب سال آینده مترو را تمام و کمال پرداخت می کند

کامران حاج نصرالهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بودجه 290 میلیارد تومانی متروی تهران در سال آینده که توسط مجلس تصویب شده است ، تصریح کرد: علیرغم آنکه نسبت به اقدام مجلس در خصوص تخصیص اعتبار به قطار شهری 7 کلان شهر انتقاد داریم ولی حتما این بودجه و به خصوص در تهران تمام و کمال به مترو پرداخت خواهد شد.

وی با انتقاد از تصمیم مجلس در این خصوص یادآور شد: انتقاد ما این است که وقتی کل بودجه حمل و نقل شهری 1800 میلیارد تومان پیش بینی شده، نباید 1100 میلیارد تومان به قطارهای شهری 7 کلان شهر اختصاص داده می شد و به نظر ما اقدام صورت گرفته در حوزه حمل و نقل کشور مناسب نبوده است.

دبیرشورای عالی ترافیک همچنین خاطرنشان کرد : ما هم قبول داریم که بودجه قطارهالی شهری کم است ، ولی اگر کل بودجه حمل و نقل شهری در کشور 4 یا 5 هزار میلیارد تومان بود آن موقع اختصاص 1100 میلیارد تومان به قطارهای شهری کشور مطلوب بود.