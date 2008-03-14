کشف پروتئینی که موجب توسعه سرطان سینه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه برکلی در کالیفرنیا پروتئینی با عنوان Satb1 شناسایی کردند که سبب گسترش سرطان سینه است.

پیش از این نقش پروتئین Satb1 در بیان سلولهای T سیستم ایمنی بدن کشف شده بود اما اکنون این دانشمندان که نتایج یافته های خود را در مجله "نیچر" منتشر کرده اند، نقش کلیدی این پروتئین را در توسعه شکل حاد سرطان سینه نشان دادند.

علائم گسترش بیماری زمانی شکل می گیرند که سلولها مورد هجوم گسترده تومورها برای تجاوز به بافتهای نزدیک و کلونی سازی سلولهای سرطانی در بخشهای دیگر ارگانیسم قرار گیرند. این محققان کشف کردند که سلولهای سرطان سینه برای توسعه نیاز به پروتئین Satb1 دارند.

در این تحقیق مشخص شد که پروتئین Satb1 با تغییر بیان 100 ژن، ژنوم انسان را دوباره برنامه ریزی می کند و به این ترتیب رشد تومور و گسترش بیماری را موجب می شود.

این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "این پروتئین در حقیقت بیان ژنهای چلوگیرنده توسعه تومورها را تغییر می دهد و باعث رشد سرطان می شود."

محققان آمریکایی با تزریق این پروتئین به سلولهای سرطانزای گسترش نیافته در مدلهای حیوانی زنده نشان دادند که تومور به سایر قسمتهای ارگانیسم هجوم می برد، در عوض در آزمایش در شیشه کشف شد که جداسازی این پروتئین از سلولهای سرطانی نه تنها توانایی شکل گیری هجوم بیماری را از بین می برد بلکه رشد تومورها را متوقف می کند و سلولها جنبه های طبیعی خود را بازمی یابند.