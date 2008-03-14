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۲۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۴۵

پس از ریختن رای خود در صندوق؛

وزیر اطلاعات از بخش‌های مختلف ستاد انتخابات کشور بازدید کرد

وزیر اطلاعات از بخش‌های مختلف ستاد انتخابات کشور بازدید کرد

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات دقایقی پیش با حضور در ستاد انتخابات کشور رای خود را به صندوق انداخت و سپس از بخش های مختلف ستاد انتخابات کشور بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور، حجت الاسلام محسنی اژه ای وزیر اطلاعات ظهر امروز با حضور در ستاد انتخابات کشور پس از ریختن رای خود در صندوق از بخش های مختلف ستاد انتخابات کشور بازدید کرد.

 
 

کد مطلب 654305

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