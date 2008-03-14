راههای افزایش رقابت کالاهای ایرانی در عرصه بین المللی

مهدی غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص راههای افزایش رقابت کالاهای ساخت ایران در عرصه بین المللی گفت: برای رسیدن به افزایش رقابت کالا و خدمات فنی و مهندسی ایران در عرصه بین الملل راه درازی در پیش است و اگر خواستار توفیق در این عرصه باشیم باید زیرساخت صادرات را که مهمترین آن تولید است ارتقاء بخشیم.

معاون وزیر بازرگانی افزود: کالا و خدماتی در بازارهای جهانی جای خود را می یابند که مطابق با سلیقه مصرف کننده، تولید شده باشد و از سوی دیگر کیفیت مناسب و مطابق با استاندارد جهانی داشته و در قیمت نیز از مشابه خود ارزان تر باشند، در این صورت امکان رقابت در بازارهای جهانی برای کالاهای ایرانی فراهم خواهد آمد.

به گفته وی، سازمان توسعه تجارت ایران برای افزایش رقابت کالاهای ایرانی در عرصه بین المللی اقدامات دامنه داری انجام داده که از آن جمله ارتقاء سطح کیفی کالا و خدمات ایرانی و جلوگیری از خروج کالاهای غیرکیفی به بازارهای هدف در قالب طرح جامع کیفیت صادرات است.

غضنفری از دیگر برنامه های سازمان را کمک به تشکیل کنسرسیوم های صادراتی، ارائه تسهیلات ارزی به صادرکنندگان، تضمین قیمت کالا و خدات صادراتی در بازارهای هدف توسط صندوق ضمانت صادرات ایران دانست.

